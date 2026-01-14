Türkiye'de ilk kez Eskişehir'de yapıldı! Şimdi müze oluyor

Haberin Devamı

Binanın restorasyonuna ilişkin ihale işlemleri Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca resmen başlatıldı. Projenin, hukuk tarihinin önemli bir parçası olan Yargıtay binasının yenilenerek gelecek kuşaklara güvenle aktarılması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. İhaleye ilişkin işlem dosyası hazırlanarak sürecin başlatıldığı, tamamlanmasına müteakip restorasyon aşamasına geçireceği ifade edildi.

"İhale süreci tamamlanmak üzere"

Konuyla ilgili detayları paylaşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu yıl olan 1923’te Yargıtay, Eskişehir’de konumlandırıldı ve Cumhuriyet’in ilanından çok kısa bir süre sonra çıkan bir kanunla Yargıtay, Eskişehir’de hizmet vermeye başladı. 1923’ten 1935’e kadar Yargıtay, Eskişehir’de hizmet verdi. Eskişehir’de hizmet verdiği binanın Yargıtay Müzesi’ne dönüştürülmesiyle ilgili olarak valiliğimiz koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Yargıtay Başkanlığımızla koordineli bir şekilde çalışma başlattık. O dönemde kullanılan binanın Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Yargıtay 1. Başkanlığı'na tahsisi gerçekleştirildi. Binanın restorasyonuyla ilgili projeler hazırlandı ve kurulun onayından çıktı. Şu anda Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımız tarafından binanın onarımı ve restorasyonuyla ilgili ihale süreci tamamlanmak üzere" dedi.

"Öğrencilerin Eskişehir’i daha iyi tanımaları için oldukça önemli"

Vali Aksoy, sözlerinin devamında, "Yine ihale süreci tamamlanıp restorasyon kısmı bittikten sonra, içinin dijital dönüşümüyle ilgili müze haline getirilmesi konusunda da BEBKA'ya müracaatımızı yaptık. İçinin dizaynı yapılarak Eskişehir’de Yargıtay Müzesi hayata geçirilmiş olacak. Eskişehir, tematik müzeler bakımından oldukça zengin bir il ve buna bir de Yargıtay Müzesi'ni ekleyerek, Eskişehir’in Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren Yargıtay’a ev sahipliği yapmış olmasını vurgulaması bakımından oldukça önemlidir. Eskişehir’de 2 hukuk fakültesi vardır; Osmangazi Üniversitemiz ve Anadolu Üniversitemiz hukuk fakülteleri burada eğitim öğretime devam etmektedir. Bu anlamda da öğrencilerimiz için Yargıtay’ın ilk görev yeri olan Eskişehir’i daha iyi tanımaları ve anlamaları bakımından oldukça önemli ve anlamlıdır. Bu çalışmalar büyük bir hızla devam edecek ve Eskişehir’e Yargıtay Müzesi olarak bundan sonra hizmet vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.