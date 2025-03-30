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Türkiye'de ilk bayram namazı Iğdır'da kılındı

30.03.2025 - 08:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'de ilk bayram namazı Iğdır'da kılındı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından Iğdır'da yüzlerce kişi camilerde bir araya gelerek ilk bayram namazını kıldı.

Iğdır'da vatandaşlar Ramazan ayı boyunca tuttukları oruçların ardından bayramın huzur ve bereketini kutlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. Bir araya gelen vatandaşlar imam eşliğinde yılın ilk bayram namazını saat 06.22'de kıldı. Iğdır'daki bayram namazı, Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarıyla taçlandırıldı. Namaz sonrası İsrail'in ağır saldırıları altında binlerce kişinin can verdiği Gazze için de dualar edildi. Namaz ve dua sonrası vatandaşlar bayramlaşarak camilerden ayrıldı.

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