Türkiye'de bir şehir 3200 yıldır bir sırrı saklıyor! Kimse nereden geldiğini bilmiyor

Anadolu'nun kalbinde yer alan, dünyanın en güçlü imparatorluğuna başkentlik yapmış olan Hattuşa binlerce yıllık sırlarıyla yaşamaya devam ediyor. Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa, aynı zamanda UNESCO dünya mirası listesinde. Burayı ziyaret edenlerin gözü ne dev surlarda ne de korkutucu yeraltı tünellerinde...

Herkesin gözü, en ihtişamlı en büyük tapınakta yemyeşil parıldayan gizemli kutsal taşta...

Bir zamanlar dünyayı yöneten güçlerin toplandığı Hattuşa, aynı zamanda tarihin ilk antlaşmasının da imzalandığı yer olarak geçiyor. Öyle ki, ismine "Bin tanrılı şehir" deniyordu. Bu ismin ona neden verildiğine dair bir ipucu henüz bulunamadı.

YEŞİL TAŞIN GİZEMİ

Hattuşa'nın en büyük tapınağı, Hititlerin en kutsal yerlerinden birisiydi. Binlerce taş arasında hemen ayırt edilebilen yeşil taş da burada bulunuyordu. Arkeologların yaptığı incelemeler sonucunda yeşil taşın nefrit ya da serpantin olduğu tespit edildi.

Ancak kimse nereden geldiğini bilmiyordu. Mısır firavunu Ramses gönderdi diyen de vardı, Tanrıların hediyesi diyen de. Hiçbiri ispat edilemedi.

Hattuşa ve çevresinde bu türden devasa ve parıldayan bir taş bulunamadı. Bu da onun özel bir taş olduğunu kanıtlıyordu.

ŞEHRİ YAKIP KAÇTILAR!

Bir gece... Kral Anitte, şehri yakıp yıktı. Halk altın, gümüş, tablet taşınabilir tüm hazinelerini toplayıp şehri terk etti. Değerli her şeyi götürdüler. Tek bir şey hariç: Yeşil taş orada kaldı.

Dünyanın en güçlü imparatorluğu bu gizemli taşı oraya nasıl getirmişti? Ve kaçarken, neden onu alevlerin ortasında tek başına bıraktı? Bu sır 3200 yıldır çözülemedi.