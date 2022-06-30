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GündemTürkiye'de bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi! Bakan Koca duyurdu
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Türkiye'de bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda." açıklamasını yaptı.

30.06.2022 - 09:36 |
Türkiye'de bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." dedi.

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