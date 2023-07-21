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Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderiyor

İletişim Başkanlığı, ''Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek'' açıklamasında bulundu.

21.07.2023 - 18:07 | | Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderiyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak'' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Yunanistana yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderiyor

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