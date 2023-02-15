Türkiye Tek Yürek oldu! Rekor bağışlar 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'ye ulaştı

Ülkemizi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için sekiz ulusal kanal ‘Tek Yürek’ oldu. Geliri depremzedeler için AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım kampanyası programı, dün akşam saat 20.00’den itibaren TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Show TV, FOX, Star TV ve Kanal 7’den aynı anda canlı yayınlandı. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ile Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayında, sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk, depremzedelere destek oldu. Programda yer alan dizi ve program yüzleri, yayın boyunca bağış toplamak için canla başla çalıştı.

Nihat Hatipoğlu, Ramazan öncesi belirlenen 70 liralık fitre ve zekatlar bağışlanabileceğini söyledi. Yayına, 60 milyon çağrı geldiği belirtildi.

TRT-atv yayını

Defne Samyeli, Burak Özçivit, Barış Arduç, Seray Kaya, Murat Yıldırım, Ercan Kesal, İrem Helvacıoğlu, Esra Erol, Deniz Baysal gibi ünlü isimlere gelen telefonlardan ve yayına bağlanan isimlerden 55 milyar 266 milyon 494 bin lira toplandı. SMS’lerden ise 3 milyon 207 bin 967 lira elde edildi.

FOX-Kanal 7

Çağla Şıkel ve Tümer Doğru moderatörlüğündeki yayında, İsmail Hacıoğlu, Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Kubilay Aka ve Ezgi Mola gibi isimler, telefon başında bağışları topladı. Depremzedelerin ve yakınlarını kaybedenlerin de yardımda bulunduğu yayına yüzlerce telefon geldi.

Star-TV8

Acun Ilıcalı ve Nazlı Çelik’in moderatörlüğündeki yayında ise Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Afra Saraçoğlu, Seda Sayan, Ali Koç, Ebru Gündeş, Ahmet Nur Çebi, Murat Boz, Dursun Özbek, Ahmet Ağaoğlu, Altay Bayındır ve Cenk Tosun gibi isimler telefon başında yardımları topladı.

Kanal D-Show TV

Deniz Bayramoğlu ve Didem Yılmaz Aslan’ın moderatörlüğünde yapılan yayında, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Rojda Demirer, Feyyaz Şerifoğlu, Sibel Can, Canan Ergüder ve Barış Kılıç gibi birçok ekran yüzü, depremzedeler için telefon başında yardım topladı. Kanal D Ana Haber Sunucusu Deniz Bayramoğlu, yayın başında bağış yapacak olanlardan ricada bulundu. Bayramoğlu, “Aramaları kısa tutarak, bağış sayımızı maksimum seviyeye çıkarmak. Yardımlarımızın en hızlı şekilde gitmesi çok önemli” dedi.

‘Kolları sıvadık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayına bağlanarak, şu açıklamayı yaptı:

“Kahramanmaraş’ımızın iki ayrı ilçesinde dokuz saat arayla yaşadığımız deprem, hepimizin yüreğini yakan can kayıplarına yol açmıştır. Fevkalade bir mücadeleyle ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını başlattık ve devam ediyoruz. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız herkese, şükranlarımı sunuyorum. Kolları sıvadık, mart ayı başı itibarıyla 30 bin konutun temelini atarak, inşaata başlıyoruz. İnsanımızın güvenle, huzurla oturacağı konutları yaparak, bunun da üstesinden geleceğiz. Kabine üyeleri ve kabine toplantısına iştirak eden kamu görevlileri olarak, şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler, iş insanı ve bakanlarımızın katkılarıyla depremzedeler için AFAD’a toplamda 136 milyon 589 bin lira yardımda bulunduk. Yurt içinden ve dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır. Bugün inşallah tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla, milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecek. İlk başta Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızdan 100 milyar lira destek verdik, bundan sonra da aynı şekilde konutların yapımı sırasında, bu destek devam edecektir. Bir yıl içinde bu konutları tamamlayacağız ve sahiplerine teslim edeceğiz.”

Demirören Ailesi’nden 50 milyon lira yardım

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, yayında asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diledi. Demirören, “Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ve inanıyorum ki ülkemiz tek yürek olarak birlik beraberlik içinde bu zor günleri muhakkak atlatacaktır. Biz, Demirören Holding ve Demirören Medya olarak ilk günden itibaren başta genel ihtiyaç maddeleri olmak üzere, elimizden geldiğince afet bölgesine malzemeler gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. Ayrıca deprem bölgesine 350 tane yaşam konteyneri göndermeye başladık. 1500’e yakın vatandaşımız burada kalacak. Bugüne kadar yaptığımız yardım tutarı 50 milyon lira civarındadır. Bugün de Demirören Ailesi olarak, rahmetli babam Erdoğan Demirören adına 50 milyon lira daha bağışlamak istiyoruz” dedi.

Üç maaşını bağışladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayına telefonla bağlandı. Tatar, “Deprem dolayısıyla yüreğimiz parçalandı. 1000 koyteyner konut için bağışlar topluyoruz. Türk halkına geçmiş olsun diyorum. Adıyaman’da voleybol takımımız da enkaz altında kalmıştır. Birçok kaybımız var. Ben de üç maaşımı bağışlıyorum” dedi.

‘Devlet, millet el ele’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yolladığı mesajda, “Türkiye tek yürek, başımız sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Devlet, millet el ele... Bölgede canla başla çalışan yerli ve yabancı devlet kurumlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Siz de yardım seferberliğine bu banka hesapları üzerinden katılabilirsiniz.

BAĞIŞTA BULUNANLAR

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.

Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladı.

Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulundu

Zorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulundu

Ahlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat 20 milyon TL bağışta bulundu.

Bilfen Okulları 1 milyon TL bağışladı

Memur-Sen 10 milyon TL bağışladı

HAK-İŞ 10 milyon TL bağışta bulundu.

Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.

Gülle Tekstil 1 milyon TL bağışta bulundu

TMSF 2 milyar TL bağışta bulundu

Halkbank 7 milyar TL bağışta bulundu.

Turkcell 3.5 milyar TL bağışta bulundu.

Vakıfbank 12 milyar TL bağışta bulundu

Ziraat Bankası 20 milyar TL bağışta bulundu.

Kalyon Holding 950 milyon TL bağışta bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını bağışladı.

Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu.

Ölmez Madencilik 10 milyon TL bağışta bulundu.

Baykar 2 milyar TL bağışta bulundu.

Boyner Grup 50 milyon TL bağışta bulundu.

THY 2 milyar TL bağışta bulundu.

Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketi 10 milyon TL bağışta bulundu.

Deva Partisi lideri Ali Babacan ve eşi birer maaşlarını bağışladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop depremzedeler için daha önce yapmış olduğu 3 maaşından ayrı olarak 2 maaşını daha bağışladı.

Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu.

Ziraat Katılım Bankası 1 milyar TL bağışta bulundu.

GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu.

ETİ Gıda 10 milyon TL bağışladı

Meral Akşener kendisi ve eşi adına 1 maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.

Doğuş Holding 1 milyar TL bağışta bulundu.

METGÜN Grup Genel Müdürü 10 milyon TL bağışta bulundu.

GCM Yatırım 2 milyon TL bağışta bulundu.

ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.

Tavuk Dünyası 3 milyon TL bağışta bulundu.

Tansu Çiller 1 milyon TL bağışta bulundu.

Acun Ilıcalı 5 milyon TL bağışta bulundu.

MESA Holding 48 milyon TL bağışta bulundu.

Fettah Tamince 120 milyon TL bağışta bulundu.

Neşet Koçkar 50 milyon TL bağışladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL ile birlikte, eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin TL bağışta bulundu.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 10 milyon TL bağışta bulundu.

Azerbaycan ekibi Karabağ FK, 2 milyon 500 bin TL bağışladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL bağışta bulundu.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL bağışladı.

Futbolcu Edin Visca, 100 bin Euro bağışta bulundu.

İş adamı Cihan Kamer 300 milyon TL bağışta bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Çin'den bir bağış geldiğini belirtti ve "İlginç bir bağış geldi. Çin'den bir Çinli şu an 2 bin dolarlık bir bağış yapmak istiyor" dedi. Öte yandan Dursun Özbek'i arayan Erden Timur bir arkadaşının 10 milyon TL'lik bağışta bulunduğunu dile getirdi.

Medipol Başakşehir FK Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2022-2023 sezonundaki tüm maaşını afetzedelere bağışladı.

Pendikspor Kulübü, 500 bin TL'lik destekte bulundu.

Kuzey Makedonya temsilcisi FK Gostivari'nin başkanı Enes Usta, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 1 milyon 453 bin TL'lik destekte bulundu.

Çaykur Rizespor Eski Başkanı Hasan Kartal, 10 milyon TL'lik bağışta bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı.

SOCAR Türkiye 3,5 milyar TL bağışta bulundu.

TİSK 25 milyon TL bağışta bulundu.

LİMAK Holding 100 milyon TL bağışta bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 aylık maaşını açıkladı.

Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.

Midpoint Cafe 1 milyon TL bağışta bulundu.

Skechers Türkiye 5 milyon TL bağışta bulundu.

FLO Mağazacılık 5 milyon TL bağışta bulundu.

Koton 5 milyon TL bağışta bulundu.

Can Holding 5 milyon TL bağışta bulundu.

LC Waikiki 200 milyon TL bağışta bulundu.

Trendyol 100 milyon TL bağışta bulundu.

Poll Production 2 milyon TL bağışta bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir maaşını bağışladı.

Ayaydın Grubu 5 milyon TL bağışta bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL bağışta bulundu.

Vakıf Katılım 1 milyar TL bağışta bulundu.

Emlak Katılım 1 milyar TL bağışta bulundu.

Kıran Holding 25 milyon TL bağışta bulundu.

Ece Holding 5 milyon TL bağışta bulundu.

Emlak Konut 1 milyar TL bağışta bulundu.

Bambi Yatak 1 milyon TL bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3 milyar 600 milyon TL bağışta bulundu.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 1 yıllık maaşını bağışladı.

Alagöz Holding 30 milyon TL

Akmercan Holding 30 milyon TL

ASTAŞ Holding 10 milyon TL

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 maaşını bağışladı.

Çetinkaya Mağazaları 10 milyon TL bağışta bulundu.

Çelikler Holding 150 milyon TL bağışladı.

Türksat 60 milyon TL bağışladı.