Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da duyurdu: Turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sırbistan'ı Balkanlarda barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Sırbistan'ı üç yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverliği için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür etti.

SIRBİSTAN İLE KÖKLÜ TARİHÎ VE KÜLTÜREL BAĞLARIMIZ VAR

Geniş bir heyetle gerçekleştirdikleri ziyaretin, Sırbistan ile iş birliğine verdikleri önemin açık bir göstergesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan," Türkiye-Sırbistan İş Forumunun ülkelerimiz ve siz iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sırbistan ile köklü tarihî ve kültürel bağlarımız var. Bu topraklarda asırlar boyunca bir arada yaşadık. İlişkilerimizin mükemmel seviyeye ulaşmasında aramızdaki kadim dostluk bağları önemli rol oynuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ı Balkanlarda barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz açıklamasında bulundu.

İstikrar ve refahın yolunun güçlü ekonomiden geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sırbistan, salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdü. Cumhurbaşkanı Vucic'in vizyoner yaklaşımıyla, ülkeye çok sayıda yatırımcı geliyor. Biz de ekonomik ve ticari iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkiler, ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanında özellikle bu bölgede, istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor. Bu doğrultuda, ticari diplomasi faaliyetlerimizin bayraktarlığını yapan DEİKi ve DEİK Sırbistan İş Konseyini tebrik ediyorum.

ORTAK HEDEFİMİZ OLAN 5 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞIZ

Sırbistan ile ikili ticaretin günden güne geliştiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022nin ilk 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2,5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak, ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız.

Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları da artıyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak 1 milyon dolardan 400 milyon dolar seviyesine çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300ü aştı. Fabrikalarımızın sayısı 21e ulaştı. Sırbistan Halk Bankası 37 şubesi ile sektörünün en önemli oyuncularından biri hâline geldi. Sırbistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sorunlarıyla bizzat ilgilenen Değerli Dostum Sayın Vucic'e huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu güçlü desteğin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inanıyorum. Bizler de Sırbistan'ın kalkınma hamlesine güçlü şekilde katkı vermeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

İş birliğimizi geliştireceğimiz bir diğer önemli alan da müteahhitlik sektörüdür. Müteahhitlik firmalarımız Sırbistan'da önemli projelere imza atıyor. Firmalarımız şu ana kadar Sırbistan'ın farklı bölgelerinde 50 projeyle yaklaşık 847 milyon dolarlık iş hacmine sahipler. Bu projelerin 48 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirildiğine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Müteahhitlerimiz tüm dünyada büyük ölçekli ve katma değeri yüksek havalimanı, demiryolu, karayolu ve liman projelerini başarıyla tamamladılar. Sırbistan'da da önümüzdeki dönemde bu alanlarda iş birliğimizi ilerleteceğimize inanıyorum.

Türkiye ile Sırbistan arasında sağlık, enerji, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında da önemli bir potansiyelin olduğuna inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek imzalanan anlaşmalar gerekse iş forumu ile tüm bu alanlardaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

KARŞILIKLI TURİST SAYILARIMIZ BÜYÜK BİR İVMEYLE ARTIYOR

Salgın sürecinde tüm dünyada büyük darbe alan turizm sektörünün yeniden canlanması hem ekonomilerimize hem de halklarımız arasındaki bağlara önemli katkı sağlıyor ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Karşılıklı turist sayılarımız büyük bir ivmeyle artıyor. Bu yıl Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ülkemizden de Sırbistan'a inşallah bu yıl 150 binden fazla turist seyahat etmiş olacak. Bu rekorların kırılmasında Türkiye ile Sırbistan arasındaki doğrudan uçak seferlerinin ve güzergâhların çeşitlenmesinin büyük payı var. Bayrak taşıyıcımız Türk Havayollarının iştiraki Anadolu Jet, geçtiğimiz Aralık ayında ilk defa Ankara-Belgrad arasında doğrudan seferlere başladı. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Nedir bu yeni adım? Artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edilebilecek. Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden bir şehire gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Sırbistan havayolu şirketi Air Serbia da bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuşlarını başlattı.

Bugün imzalanan kimlikle seyahat anlaşmasının karşılıklı seyahatleri daha da artıracağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa ile Yeni Pazar, Alanya ile Novi Sad, Balıkesir ile Niş arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için ilk adımları attık. Beşeri bağlarımızı kuvvetlendiren bu olumlu gelişmelerin devamını arzu ediyoruz dedi.

GELDİĞİMİZ BU SEVİYEYİ ASLA YETERLİ GÖRMÜYORUZ

Bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile gerçekleştirdikleri görüşmeleri verimli bir şekilde tamamladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, ileri teknolojiler, elektronik devlet, orman yangınları ile mücadele, medya ve iletişim alanlarında toplam 7 anlaşmayı bugün imzaladık. Ziyaretim vesilesiyle, Türkiye ile Sırbistan arasındaki münasebetlerin ilerletilmesi yönünde karşılıklı çok güçlü bir irade olduğunu müşahede ettim. Tabii biz geldiğimiz bu seviyeyi asla yeterli görmüyoruz. Müşterek çabalarımızla iş birliğimizi daha da derinleştirerek somut sonuçlar elde etmeye odaklanmış vaziyetteyiz şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

Konuşmamı noktalarken, burada bizlere eşlik eden Türkiye ve Sırbistan iş dünyasının temsilcilerine önemli bir hatırlatmada bulunmak isterim. Sırbistan'la yakaladığımız en üst seviyedeki anlayış birliği, herkes için bulunmaz bir fırsat teşkil ediyor. Ortak geçmişimizin ve müşterek değerlerimizin güç kattığı ekonomik ve ticari iş birliğimizi daha da sağlamlaştırmak hepimizin elindedir. Değerli Dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'le birlikte biz üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye'de bulabileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.