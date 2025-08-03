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Türkiye kavruluyor! Hava sıcaklığı 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

03.08.2025 - 22:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye kavruluyor! Hava sıcaklığı 10 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

Bu yıl yaz mevsimi kavurucu sıcakla geçiyor. Yurt genelinde bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)
Şırnak, Cizre44,7
Siirt, Kurtalan42,3
Diyarbakır, Bağlar42,2
Mardin, Dargeçit41,9
Şanlıurfa, Ceylanpınar41,9
Batman, Hasankeyf41
Malatya, Yazıhan40,6
Artvin, Yusufeli40,4
Gaziantep, Karkamış40,3
Elazığ, Keban40

 

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