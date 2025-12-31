Türkiye kara teslim: Tatil haberleri art arda geldi! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün olumsuz hava koşulları uyarısının ardından valiliklerden peş peşe tatil haberleri geldi. İşte okulların tatil edildiği iller...

ÇANKIRI

Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bugün ara verildi. Çankırı Valiliği sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz merkezindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur’an kursları dahil) 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BİLECİK

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı belirtildi.Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Haberin Devamı

KARAMAN

Karaman'da valilikten yapılan açıklamada kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde kar yağışı ve özellikle buzlanma/don tehlikesi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 31 Aralık çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

MALATYA

Malatya'da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP

Sinop'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kent genelindeki etkisini sürdürdüğü vurgulandı.Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu çerçevede, önleyici tedbir olarak Türkeli ve Ayancık ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."

Haberin Devamı

ORDU

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece beklenen yoğun kar yağışı, don olayı ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; Akkuş ilçesindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Haberin Devamı

BİNGÖL

Bingöl’de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre sabah saatlerinden itibaren ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının beklendiği belirtildi.Paylaşımda, alınan tedbirler kapsamında, il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği kaydedildi.Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

HAKKARİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 31 Aralık çarşamba günü de ara verildiği duyuruldu.Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden olumsuz hava şartları ve saat 11.00'den itibaren başlaması beklenen yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.Oluşabilcek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrencilerle engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

NEVŞEHİR

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 31 Aralık çarşamba günü ara verildi.Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava durumu verilerine göre 31 Aralık'ta kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

AĞRI

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi. Valilik, oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler, Kur’an Kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiğini açıkladı.Valilik açıklamasında ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 31 Aralık çarşamba günü kentte yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği bildirildi.Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

MUŞ

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde 31 Aralık çarşamba günü yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:"31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

KİLİS

Kilis Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 31 Aralık çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 31 Aralık Çarşamba günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.

TUNCELİ

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 31 Aralık sabahı kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma riskinin yaşanacağına dikkat çekildi.Bu kapsamda çeşitli tedbirler alındığı belirtilen açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversiteler hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 31 Aralık çarşamba günü ara verildi.Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle eğitime çarşamba günü de ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.Kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 31 Aralık çarşamba günü de ara verildi.İlçedeki eğitim kurumlarında iki gündür kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.

ADIYAMAN

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 31 Aralık çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime 31 Aralık çarşamba günü ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının sürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 31 Aralık çarşamba günü ara verildi.Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

SİVAS

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 31 Aralık çarşamba günü okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.Şimşek açıklamasında, meteorolojiden gelen son veriler doğrultusunda, kentte çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışının bazı olumsuzluklara yol açabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.Bu nedenle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verdiklerini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:"Bu küçük molayı güzel değerlendirin. Biraz dinlenin, ailenizle vakit geçirin, karın keyfini çıkarın ama derslerinizi de tamamen unutmayın. Kitap okumayı, hayaller kurmayı ve kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. 2026'ya umutla, güzel hayallerle ve bol gülümsemeyle girin. Hepinize huzurlu ve keyifli günler diliyorum. Sevgiyle kalın."Valilikten yapılan açıklamada ise il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) valilik kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

MARDİN

Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada; kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu, bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 31 Aralık çarşamba günü tatil edildiği açıklandı.Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Meteorolojik verilere göre 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır’’ denildi.

KARABÜK

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 3'üncü gün ara verilmiş oldu.Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti.

BOLU

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildiBolu'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Bugün itibariyle kar yağışı etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde 50 santimetreyi aşan kar yağışı sebebiyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü de ara verildi.OKULLAR 1 GÜN DAHA TATİL EDİLDİValilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda okulların il genelinde 31 Aralık çarşamba günü tatil edildiğini duyurarak, "Sevgili öğrencilerim, son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın İl genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli. Ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum" dedi.

SİİRT

Siirt Valiliği beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.Siirt Valiliği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Açıklamada, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, "31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

BATMAN

Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık çarşamba günü için eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, çarşamba günü kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.Bu nedenle 31 Aralık çarşamba günü ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildiAçıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre aşırı soğuklarla birlikte, 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır"

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.