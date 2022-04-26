Türkiye Kandil'i vuracak! Kaçacak delik arıyorlar

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir hafta geride kalırken önemli detaylar da ortaya çıktı. Mehmetçiğin teröristleri temizlemek için 50-60 kilometre derinliğe ineceği, bütün geçiş yollarını tutarak örgütün nefes borusunu kesmeyi planladığı öğrenildi. Buna göre nihai hedef Kandil olacak.

TERÖR BİTME NOKTASINDA; 3 BİN PKK'LI BULUNUYOR

Operasyondan önce bölgedeki kamp, mağara, terörist sayısıyla ilgili tüm detaylar tek tek belirlendi. Kamplar, mağaralar tespit edildi. Operasyon yapılacak bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplandı.

BARZANİ'NİN DESTEĞİ ALINDI

Barzani ile görüşüldü, desteği alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barzani ile yaptığı görüşmede de konu değerlendirildi. Şu anda alanda Barzani birlikleri, aşağı kaçan yani KDP bölgesine kaçan teröristlerin geçişlerini engelliyor.

BİTENE KADAR ORADA

Mehmetçik, bu hedeflerin yerine getirilmesi ve Kandil'in tamamen imha edilmesi için operasyondan sonra geri çekilmeyecek. Kuzey Irak'ta sınıra yakın bölgelerde geçici kontrol merkezleri kurulacak. Geçici üsler için PKK'nın geçiş yolları, vadi girişleri gibi alanlar tercih edilecek. Nihai sonuca ulaşana kadar Mehmetçik buralarda kalmaya devam edecek. (Zübeyde Yalçın-Sabah)