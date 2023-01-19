Türkiye-İran sınırında korkutan deprem

İran'ın Khoy şehrinde saat 08.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesine 38.47 km uzaklıkta olduğu bildirilen depreme ilişkin verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.

DÜN DE AYNI BÖLGE 5.7 İLE SALLANMIŞTI

AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü İran’ın Khoy kenti olarak açıkladığı deprem, dün saat 13.08'de olmuştu. Van’ın sınır ilçesi Başkale’ye 44.85 kilometre olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilmişti. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe neden olmuştu.