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Türkiye-İran sınırında korkutan deprem

İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen deprem Van'da da hissedildi. Depreme ilişkin verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.

19.01.2023 - 09:08 |
Türkiye-İran sınırında korkutan deprem

İran'ın Khoy şehrinde saat 08.55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesine 38.47 km uzaklıkta olduğu bildirilen depreme ilişkin verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı.

 

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AFAD ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü İran’ın Khoy kenti olarak açıkladığı deprem, dün saat 13.08'de olmuştu. Van’ın sınır ilçesi Başkale’ye 44.85 kilometre olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilmişti. Deprem, Van kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı, kentte kısa süreli paniğe neden olmuştu.

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