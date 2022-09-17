Türkiye ilk 10 içerisinde! Gençleri pek çok iş fırsatı bekliyor

Alican Yıldırım/Gazetevatan.com

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni yeni iş fırsatları ortaya çıktı. Daha çok gençlerin ilgi gösterdiği oyun sektörü ise pandeminin de etkisiyle dev bir seviyeye ulaştı. Oyun sektöründe gençlerin çalışmak isteği alanlar ise dikkat çekiyor. Oyun sektöründen ilgi gören alanlar şu şekilde sıralandı:

OYUN TASARIMCISI

Dijital oyunların en önemli kısımlarından bir bölüm olan oyun tasarımcılığında amaç, oyunda yer alacak hikâyeyi, kurguları, karakterleri tasarlamaktır. Bu bölümde çalışacaklar süreç boyunca diğer geliştirici ekip çalışanları ile sürekli birlikte çalışmaktadırlar.

YAZILIM GELİŞTİRİCİ VE OYUN PROGRAMCISI

Bir yazılım geliştiricisi ve bilgisayar programcısı görevinin temel amacı oyun tasarımcısının vizyonunu oynanabilir ve kontrol edilebilir bir oyuna dönüştürmektir. Oyun tasarımcının yaptığı kısımların teknik yanını düzenlemektedir. Bu kişiler, programlama dillerini ve 'motorları' kullanarak oyunu geliştirmektedirler. Geliştiriciler, oyunların tasarımcıların öngördüğü şekilde çalışmasını sağlayan yazılımı tasarlarken, programcılar, oyun tasarımcılarının fikirlerini video oyun sistemlerinin okuyabileceği talimatlara dönüştüren kodu oluşturmaktadırlar.

SES MÜHENDİSİ

Bir oyunun ses efektleri oldukça önemlidir. Oyunların ses düzeyleri oyunda kullanılacak sesler konusunda ses mühendisi devreye girmektedir. Ses efektlerini, ortam gürültüsünü temizlemek, arka plan müziğini ve dış seslere kadar bir oyunda duyduğunuz her sesi ortaya çıkarmak için bilgisayarları ve elektrikli ses ekipmanları kullanılarak tasarlanmaktadır. Ses, günümüzde oyun deneyiminin ayrılmaz ve büyük bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle ses mühendisi olmak kariyer fırsatları arasında yer almaktadır.

OYUN ANİMATÖRÜ

Oyunculara görsel olarak hitap edecek akılda kalacak karakterler yapmak oyun animatörü tarafından yapmaktadır. Video oyunlarını görsel olarak hayata geçirme yeteneği, oyun endüstrisinde giderek daha değerli hale gelmektedir. Animatörler, bir oyun içindeki karakterlerin hareketlerini ve davranışlarını görsel olarak temsil eden bir dizi resim oluşturmak için özel yazılım kullanmaktan sorumludurlar.

OYUN SANATÇISI

Oyun sanatçısı bir oyunun mümkün olduğunca gerçekçi görünmesini sağlamaya çalışmaktadır. Oyunun daha stilize durmasını ve oyundaki karakterler, yüzey, manzara gibi tüm görsel öğeleri geliştirmek oyun sanatçısının yaptıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.

TERCÜMANLAR VE ÇEVİRMENLER

Oyun endüstrisinin geliştirdiği oyunlar uluslararası boyuta varan oyun kitlesine ulaşabilmektedir. Oyunun farklı ülkelerdeki oyunculara pazarlanabilmesi için tercüme edilmesi gerekmektedir. Tercümanlar karakterlerin diyaloglarını çeşitli dillere çevirecek, çevirmenler ise talimatları ve belgeleri orijinal dillerinden değiştirecek ve böylece küresel olarak anlaşılacak oyunlar ortaya çıkmaktadır.

OYUN OYNAMA TEST UZMANI

Oyunlar tasarlanıp programlıktan, ses düzenlemeleri yapıldıktan, oyunda yer alan diller tercüme edildikten sonra oyunda her hangi bir sorunun, takılmamın olup olmayacağı gibi konuların test edilmesi gerekmektedir. Oyunda yer alan komutlarının oyunda doğru çalışıp çalışmadığı, her hangi bir sorun olup olmadığı gibi konularla da oyun test uzmanı ilgilenmektedir. Oyun test uzmanının onayından sonra ise artık oyun, oynamaya hazır hale gelmektedir.

YOUTUBER VE TWİTCH YAYINCILIĞI

Oyun sektöründe en tercih edilen mesleklerin içerisine artık yayıncılıkta dahil oldu. Her yaştan oyun sever belli bir kitleye ulaşarak ve sponsorların desteğiyle yayıncılıktan iyi gelir elde edebiliyor.

"BİRÇOK FARKLI ALAN VAR"

Oyun sektöründe birçok kademede görev alan ve halen uluslararası bir oyun şirketinin Türkiye Müdürü olan Erdinç İyikul, oyun sektörü ile ilgili gençlere tavsiyelerde bulundu. Erdinç İyikul, oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere, "Sadece oyunu oynamayın. Kariyer olarak oyunun bir parçası olabileceğinizi hayal edin. Eğer oyun işi yapmak istemiyorsanız bu ayrı bir şey ama oyun işinin bir parçası olmak adına heyecan hissediyorsanız birçok farklı alan var. Bunları mutlaka göz önüne alın" dedi.

"OYUN OYNAMAK DAHA HAVALI GÖZÜKÜYOR"

Türkiye'de oyun ve oyuncuya bakış açısıyla ilgili açıklamalarda bulunan İyikul, "Oyun farkındalığı son 10 yılda arttı. Artık yayıncılık var. Oyun oynamak daha havalı gözüküyor. Bu 10 yıllık süreçte de biz bu sektörün bayrağını taşıma şansını yakaladık. Oyuncularımızla birlikte oyun bizim dedik. Rekabet bizim dedik. Birçok şeyi paylaştık" diye konuştu.

"POTANSİYEL AÇISINDA TÜRKİYE İLK 10 İÇERİSİNDE"

Türkiye'nin e-spor potansiyeli ilgili değerlendirmelerde bulunan İyikul, "Türkiye her zaman potansiyele sahip bir ülke oldu. Ama şu sıkıntımız var bu futbol içinde geçerli. Potansiyelimizi ne kadar gösterebiliyoruz sorusunun cevabının net bir açıklaması yok. E-sporda da bu durum var. E-spora yatkınız. Bir kere oyuncularımız çok hırslı, rekabetçi ve yetenekliler. Ama başarılı olmak için daha çok fazla yol kat etmemiz gerekiyor. Ama potansiyel açısından baktığımız zaman Türkiye'yi e-spor anlamında ilk on içerisinde görüyorum. Takımların motivasyonu, yatırımcıların motivasyonu, sponsorların motivasyonu arzusu çok güçlü. Beni sevindiren bir diğer nokta şu. Sayı olarak az lig olsa da dünyada diğer spor branşlarına göre çok sayıda sporcuyu biz yurtdışına gönderebildik. Bu da ne kadar yetenekli olduğumuzu gösteriyor bence. O yüzden bütün bu resme bakacak olursanız. Potansiyeli yüksek bir ülke biraz zamana ihtiyacı olan ve aslında bakarsınız biraz daha ekonomik olarak güçlenmeye ihtiyacı olan bir yapı ortaya çıkıyor" dedi.

"ÇOK CİDDİ GELİR ELDE EDEBİLİYORLAR"

Oyun sektörünün gençlere hem eğlenip hem para kazandıran bir kariyer alanı olduğunu ifade eden Erdinç İyikul, "Şunu söyleyebilirim, günümüz dijital işler üzerine kurulu artık tamamen. Dijital sektörün herhangi bir yerinde olmak çok önemli çok kıymetli. İşin güzel tarafı eskiden hep şu konuşulurdu profesyonel hayatta özellikle oyun tasarımcısı olacaksın veya oyun yaratısı olacaksın. Ama şu an için artık önünüzde birçok seçenek var. Mesela içerik üretmek çok ciddi bir fırsat alanı. Farklı alanlarda içerik üreten Youtuberlar ve Twitch yayıncıları var ve bundan çok ciddi gelirler elde ediyorlar. Diğer taraftan çok yetenekliyseniz e-spor alanında kariyer yapabilirsiniz. Oyuncu olacak kadar iyi değilseniz yönetici anlamında bilginizle beraber menajerlik yapabilirsiniz. Başka pozisyonlara yönelebilirsiniz. Bu işin pazarlaması ve iş geliştirme tarafında da çok ciddi fırsatlar var. Çünkü yeni kurulan bir e-spor ekosistemi ve markaların oyunlarla çalışma sistemi var. Bu sistemde de birçok marka için yeni alanlar var. Bilinmezlikler var. Öte yandan bizim gibi ofislerde kariyer yapabiliyorsunuz. Programcılık veya yazılımcılık zaten bu sektörde en çok ilgi gören alanların başında geliyor. O yüzden bu alan özelinde çok büyük fırsatlar var. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri oyun pazarı baktığınız zaman." dedi.

"SADECE OYUNU OYNAMAYIN, BİR PARÇASI OLUN"

Oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan İyikul, "En büyük tavsiyem şu, sadece oyunu oynamayın. Kariyer olarak oyunun bir parçası olabileceğinizi hayal edin. Eğer oyun işi yapmak istemiyorsanız bu ayrı bir şey ama oyun işinin bir parçası olmak adına heyecan hissediyorsanız birçok farklı alan var. Bunları mutlaka göz önüne alın diyorum. Buraya dahil olmak için firmalar takip edilebilir. Dünyadaki trendler takip edilebilir. Yeni oyunlarla birlikte yepyeni içerikçiler ortaya çıkıyor. Bu alanda bir gelişim gösterilebilir." diye konuştu.

"PANDEMİ OYUN SEKTÖRÜNÜ BÜYÜTTÜ"

Pandeminin oyun sektörüne etkisinden de bahseden İyikul, "Pademinin iki tane etkisi var aslında. Bunlardan bir tanesi oyun tarafına oldu çok ciddi boyutta. Pandemi oyun oynamayı arttırdı. Maalesef ki pandemi sürecinde yasaklar geldi. Evde kalan insanlar dijital içerikleri tüketmeye veya oyun oynamaya yöneldi. Bu sebeple inanılmaz bir oyuncu artışı oldu. Hatta 2020-2021 senesinde normal büyüme hızından ekstra bir yüzde 15 fazla büyüme sağlandı bu süreç içerisinde. 157 milyar dolarlık bir sektör 170 milyar dolar olacakken 186 milyar dolarlık bir sektör haline geldi. Ama e-spor sektörüne de negatif bir etkisi oldu. Biz canlı etkinliklerimizi yapamadık. Sponsorlarla yapılacak olan aktiviteler gerçekleşmedi. Markalar tedirgin oldu yatırımlarını bir daha gözden geçirdi. O yüzden bir kazanım var bir de kayıp var e-spor alanında. Fakat şimdi yeni düzenle beraberde normale dönüş ve tekrardan ivmelerin arkadan ittirdiği daha kuvvetli hareket eden bir oyun sektörü var karşımızda. Genele bakarsanız pozitif yansıması oldu" dedi.