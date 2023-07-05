Türkiye ile Mısır arasında normalleşme adımı!

Türkiye ile ve Mısır arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin en kritik adımı atıldı. İki ülke arasında 2013’ten bu yana maslahatgüzarlık seviyesinde yürütülen diplomatik ilişkiler, büyükelçilik seviyesine çıkarıldı. Yapılan ortak açıklamada “Bu adım, ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır” denildi. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde varılan mutabakata dayalı karar çerçevesinde, Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Ankara Maslahatgüzarı Amr Elhamamy’i aday gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan ortak açıklamada, “İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Adım adım gelindi

Büyükelçi Şen, mevcut durumda Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarlığı’nı; Elhamamy ise Mısır’ın Ankara Maslahatgüzarlığı görevini yürütüyordu. Daha önce 5 yıl süreyle Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Şen’in, büyükelçi sıfatına karşın Kahire Maslahatgüzarı olarak atanması dikkati çekmişti.

İki ülke arasındaki normalleşme sürecinde karşılıklı büyükelçi atama noktasına adım adım gelindi. İlişkilerin normalleştirilmesi için başlatılan süreçte, Katar’daki dünya kupasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi arasındaki tokalaşma önemli bir eşik oldu. Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketi sonrası bakan düzeyinde yapılan ziyaretler süreci hızlandırırken, seçimin ardından liderler seviyesinde ilk görüşme gerçekleşti. Mısır Cumhurbaşkanı, telefonla arayarak Erdoğan’ı tebrik etti. İlişkilerin büyükelçilik düzeyine çıkarılması ve karşılıklı büyükelçilerin atanması konusunda mutabakat da bu görüşmede sağlandı.

Fidan: İlişkilerimiz büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Türkiye’nin karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin “Bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yok. Normalleşme çalışmalarında artık önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bundan sonra ilişkilerimiz büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek” dedi.

Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Bakanlık’ta yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı ortak basın toplantısında konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur” dedi. Fidan, “Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve diğer bütün alanlarda büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin iradesi bu yönde” ifadelerini kullandı.