Türkiye ile ABD'den ortak açıklama: Terörle mücadele istişareleri yeniden başlatıldı

Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması'nın 7'nci toplantısı vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD hükümetleri tarafından, Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması hakkında ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye- ABD Stratejik Mekanizması'nın 7-8 Mart 2024 tarihlerinde Washington'da düzenlenen 7'nci toplantısına başkanlık ettiği belirtilerek, "Stratejik Mekanizma kapsamında 7 Mart'ta, Türk ve ABD Dışişleri Bakanlıklarından üst düzey yetkililerin katılımıyla açık, iş birliğine dayalı, stratejik görüşmeler gerçekleştirilmiş, ardından 8 Mart'ta Bakan Fidan ve Bakan Blinken bir araya gelmişlerdir. Bakan Fidan ve Bakan Blinken, ortak hedeflerin ilerletilmesi ve ortaya çıkan küresel sınamaların ele alınmasına imkan veren, sonuç odaklı, ileriye dönük, ikili pozitif gündeme bağlılıklarını yinelemişlerdir. İki Bakan Türkiye-ABD ilişkilerinin bölgesel öncelikler, terörle mücadele, savunma iş birliği, ekonomik büyüme, ticaret, enerji güvenliği ve iklim değişikliği ile insanlar arası bağlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirilmesini ele almıştır" denildi.

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'İKİ DEVLETLİ KALICI ÇÖZÜME OLAN BAĞLILIKLAR TEYİT EDİLMİŞTİR'

Ukrayna'da devam eden savaşa ve Gazze'deki insani duruma değinilen ortak açıklamada, "Bakan Fidan ve Bakan Blinken, Rusya'nın kabul edilemez savaşı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin Türkiye ve ABD'nin desteğini yinelemişlerdir. ABD, kısa süre önce duyurulan Mayına Karşı Tedbirleri Görev Grubu ile tahıl sevkiyatı ve diğer uluslararası ticaret için hayati önem taşıyan güvenli rotaların kolaylaştırılması da dahil olmak üzere Türkiye'nin Karadeniz'deki çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır. Bakan Fidan ve Bakan Blinken, Gazze'de devam eden krizi ele almış ve diplomatik faaliyetlerini değerlendirmişlerdir. Taraflar, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamış, ayrıca iki devletli kalıcı bir çözüme olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiştir" ifadelerine yer verildi.

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ABD'NİN PKK, DHKP-C VE DEAŞ'I KINADIĞI VURGUSU

Fidan ve Blinken'ın, terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi gerektiğini yinelediği kaydedilerek, "Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma kapsamında, ulusal güvenliklerine tehdit teşkil eden terörizme karşı iş birliğini artırmak, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına karışan şebekeleri ele almak amacıyla Türkiye-ABD terörle mücadele istişarelerini yeniden başlatmıştır. Bakan Blinken, ABD'nin Türkiye'yi ve Türk çıkarlarını hedef alan terör örgütü PKK, DHKP-C ve DEAŞ'ı kınadığını yinelemiştir. Türkiye ve ABD, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta kalıcı olarak yenilgiye uğratılması yönündeki ortak kararlılıklarını yinelemiş ve Afrika ve Orta Asya'da bulunan DAEŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerin oluşturdukları tehdide karşı iş birliğini ele almışlardır. Bakan Fidan ve Bakan Blinken, Suriye krizini tüm yönleriyle ele almışlar ve Türkiye ile ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriyelilerin önderliğinde, Suriyelilerin sahiplendiği bir siyasi sürece olan bağlılıklarını tekrarlamışlardır. Türkiye ve ABD, DEAŞ bağlantılı tutukluların ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yerlerinden edilmiş kişilerin, rehabilite edilebilecekleri ve kendi toplumlarına yeniden entegre edilebilecekleri, gerektiği şekilde adalete teslim edilebilecekleri menşe ülkelerine geri gönderilmelerinin önemini yinelemiştir" denildi.

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'NATO AÇIK KAPI POLİTİKASINA BAĞLILIKLAR TEYİT EDİLDİ'

Ortak açıklamada, iki tarafın artan ekonomik ve güvenlik iş birliği yoluyla bölgesel istikrar ve bağlantılar kurulması ihtiyacı da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'ya ilişkin daha geniş kapsamlı konuları ele aldığı vurgulandı. Devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Fidan ve Bakan Blinken Doğu Akdeniz'deki durumu ele almış ve istikrarın ve iletişim kanallarının korunmasının önemini vurgulamıştır. Bakan Blinken, 2023 Aralık ayında Atina'da düzenlenen 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ve Türkiye- Yunanistan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Bildirgesi'nin imzalanması da dahil olmak üzere Türkiye ve Yunanistan arasında süregelen temasları memnuniyetle karşılamıştır. Güney Kafkasya konusunda Bakan Fidan ve Bakan Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasında dengeli ve kalıcı bir barış anlaşmasının teşvik edilmesi için birlikte çalışma taahhüdünde bulunarak, böyle bir anlaşmanın bölgesel istikrar, iş birliği ve refahı teşvik edeceği konusunda mutabık kalmışlardır. Bakan Fidan ve Bakan Blinken, Washington’da yapılacak 75'inci NATO Zirvesi öncesinde, mevcut tehditler ve zorluklar karşısında NATO içindeki koordinasyon ve dayanışmayı güçlendirmenin yollarını ele almışlardır. İki bakan, müttefikler olarak kolektif savunmaya ve NATO'nun açık kapı politikasına olan köklü bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiştir. NATO'nun en büyük iki silahlı kuvveti olarak her iki taraf da taahhütlerin yanı sıra kabiliyetleri geliştirmek, birlikte çalışabilirliği sağlamak ve kolektif güvenliğin gücünü arttırmak için yeniden tesis edilen iki yönlü savunma ticareti ilişkisinin önemini yinelemiştir. İki Bakan, İsveç'in 32'nci NATO müttefiki olarak teşkilata katılımını ve bu katılımın ittifakı ve Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirecek olmasını memnuniyetle karşılamıştır."

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İleriye dönük olarak, Türkiye-ABD güvenlik ilişkisini, stratejik zorluklar ve fırsatlarla başa çıkmak için iki ülkenin önemli yeteneklerini ve teknolojik yeniliklerini geliştirecek şekilde dönüştürme fırsatlarının da ele alındığı aktarılarak, bu kapsamda 2024 yılında yapılması kararlaştırılan Türkiye- ABD Savunma Ticareti Diyaloğu toplantısının savunma sanayi iş birliğini ilerletme fırsatlarını sunacağı belirtildi. Fidan ve Blinken'ın, Türkiye- ABD ikili ticaretinin devamlı büyüme göstererek 30 milyar doların üzerinde gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bildirildi.

ENERJİ VE İKLİM DİYALOĞU'NA DESTEK BEYANI

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı için yüksek standartlar oluşturmak üzere Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı kapsamındaki finansman fırsatlarından yararlanılması gerektiğinin de önemi vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ABD Enerji Bakanlığı'nın eş başkanlığında, Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanlıklarının katılımıyla başlatılacak Enerji ve İklim Diyaloğu'na olan desteğin beyan edildiği aktarılan açıklamada, "Enerji ve İklim Diyaloğu, her iki ülkede enerji güvenliği ve enerji dönüşümü ile iklim değişikliği alanında iş birliğini geliştirecektir. Taraflar, özellikle net sıfır hedefleri ışığında, en yüksek emniyet, güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme standartlarına uygun olarak geliştirilen konvansiyonel ve Küçük Modüler Reaktörler gibi sivil nükleer enerjinin artan önemini kabul etmişler ve Türk ve ABD kamu ve özel sektörlerini bu alanda iş birliği fırsatlarını araştırmaya ve somut öneriler geliştirmeye teşvik etmişlerdir" denildi.

Fidan ve Blinken'ın, insanlar arası ilişkileri, ikili ilişkilerin temel direklerinden biri olarak kabul ettiği de beyan edilen ortak açıklamada, "Bu yıl, 75'inci yıldönümü olan ABD-Türkiye Fulbright programı bu bağın bir göstergesidir. Taraflar, 2020 Kültür Varlıkları Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bu yana 72 Türk kültürel ve tarihi eserinin Türkiye'ye iade edilmiş olmasını, ortaklığımızın gücü açısından bir referans noktası olarak kabul etmişlerdir. Bakan Fidan ve Bakan Blinken ortak hedefleri ilerletmek üzere olumlu, ileriye dönük, stratejik bir vizyon oluşturmak için Stratejik Mekanizmayı kullanma fırsatını memnuniyetle karşılamışlardır. Taraflar Türkiye-ABD stratejik ilişkilerinin ilerlemeye devam etmesini dilemekte ve ikili temasların artmasından memnuniyet duymaktadırlar" ifadelerine yer verildi.