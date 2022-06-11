Türkiye harekât için düğmeye bastı! 30 kilometre boyunca...

Suriye’de YPG/PKK’ya yönelik Harekât öncesi Türkiye sınır hattında ve Türkiye’nin kontrol ettiği Suriye’deki güvenli bölgelerde askeri hareketlilik başladı. Türkiye’den hareket eden çok sayıda TIR, Tel Rıfat’a yönelik harekatın başlangıç noktalarından biri olacağı değerlendirilen güvenli bölgedeki Mare bölgesine geçti. Numaralandırılan TIR’lara güvenlik birimlerinin eşlik ettiği görüldü. Bu arada TSK ile birlikte hareket edecek Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin de bölgeye geçişi devam ediyor. Farklı bölgelerde bulunan SMO’ya bağlı silahlı gruplar, harekatın yapılacağı Menbic ve Tel Rıfat bölgelerine yakın noktalarda konuşlandı.

YPG/PKK KALDI

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları öncesi TSK’nın hedefindeki bölgeleri boşaltan yabancı ülke askerleri, başlaması beklenen yeni operasyon öncesi de aynı yolu seçti. PKK’nın 2016 yılında işgal ettiği Tel Rıfat’a, Rusya askerleri ile Esad rejimine bağlı güçler gelmişti. Terörden temizlenmesi hedeflenen Tel Rıfat’tan az sayıdaki Rusya güçleri ile bu bölgede YPG/PKK ile birlikte hareket eden Suriye rejim güçlerinin çekildiği öğrenildi. Harekat noktalarından biri olması beklenen Menbic’te ise halen Rusya’nın güçlerinin bulunduğu, bu güçlerin de yerleşik değil devriye görevinde olduğu belirtildi.

YPG/PKK ÇOCUKLARI KAÇIRMAYA BAŞLADI

YPG/PKK’nın, Fırat’ın batısında kalmak için büyük önem verdiği Menbic’te şehir direnişine hazırlandığı öğrenildi. Teröristlerin, askeri harekâta karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla Menbic’in içinde ve sınır hattında tüneller kazdığı, tünellerin hava saldırılarına karşı betonlarla güçlendirildiği kaydedildi. YPG/PKK’lı teröristlerin, küçük yaştaki çocukları da zorla silah altına almak için kaçırdığı, kısa süreli eğitimlerin ardından çocuklara silah vererek, savunma hattına gönderdiği belirlendi. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak isteyen YPG/PKK’nın, bölgedeki aileleri şehirleri ve evleri terk etmemeleri konusunda tehdit ettiği de gelen bilgiler arasında.

TERÖRİSTLERLE ARADA BU YOL VE MEVZİLER VAR

Tel Rıfat’a yönelik harekatın başlangıç noktalarından biri de şu an terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki Şıh İsa köyü olacak. Köy ile Türkiye’nin teröristlerden temizlediği Mare’yi bu yol ve kazılan bu mevziler ayırıyor.

AMERİKAN SİLAHLARI

ABD tarafından Suriye’de SDG ismini kullanan YPG/PKK’ya verilen güdümlü tanksavar füzeleri ile ağır silahların Menbic’e taşındığı belirtildi. Harekât öncesi Tel Rıfat ve Menbic’te saha çalışması yapan istihbarat birimlerince Ankara’ya sunulan raporda ise çok çarpıcı detaylara yer verildi. Raporda, “Örgütün elinde çoğu ABD’nin verdiği havanlar, ağır makineli silahlar ile 4 kilometreye kadar menzile sahip güdümlü tanksavar füzelerinin bulunduğu” yer aldı. Menbic’e taşınan bu silahların olası harekatta Türkiye’ye karşı kullanılacağı kaydedildi.