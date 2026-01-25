Türkiye genelinde bulutlu ve yer yer yağışlı hava hakim

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 25 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye’nin büyük bölümünde bulutlu ve değişken hava koşulları etkili olacak. Bazı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağış beklenirken sıcaklıklar mevsim normallerinin çevresinde veya biraz üzerinde seyredecek.

Bölgesel Görünüm:

Marmara ve Ege: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağış olasılığı bulunuyor.

İç Anadolu: Parçalı bulutlu; doğu kesimlerinde yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor.

Akdeniz: Antalya ve çevresinde yer yer kuvvetli sağanak yağış; batı Akdeniz’de rüzgârın güçlü esmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu; bazı bölgelerde hafif kar yağışı görülebilir.

Karadeniz: Parçalı bulutlu; yüksek kesimlerde karla karışık yağış etkili olabilir.

Bazı Şehirlerde Hava Tahmini:

Ankara: Kapalı ve soğuk; en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek 3°C civarında.

İstanbul: Genellikle kapalı ve bulutlu; gün boyu serin hava hakim.

Samsun: Parçalı bulutlu; yağış beklenmiyor, sıcaklıklar 9–17°C arasında.

Muğla ve çevresi: Kapalı ve bulutlu; yer yer hafif yağmur ihtimali var.

Yurdun birçok kesiminde bulutlu ve yağışlı bir gün geçmesi bekleniyor. Meteoroloji, plan yapanların olası yağış ve rüzgâr koşullarını göz önünde bulundurmasını tavsiye ediyor.