Türkiye, eylül ayında yine CNN TÜRK izledi

“ilk bilen siz olun” sloganıyla son dakika gelişmelerini, en doğru analizleri ve doğru tespitleri izleyiciye aktaran CNN TÜRK eylül ayında da en çok izlenen haber kanalı oldu.

Çok sesli ve objektif yayın anlayışıyla her daim seyircinin tercihi olan CNN TÜRK, eylül ayında ABC1 kategorisinde tüm günde birinci olurken; AB, ABC1 ve total kategorilerinde prime time kuşağında en çok izlenen haber kanalı olarak yine zirvede yer aldı.