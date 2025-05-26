Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu!

Yarışmanın birincisi, Ankara’da Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesinde öğrenim gören Hasan Aktepe ve Hüseyin Aktepe oldu. Öğrenciler, bu zaferle birlikte 200 bin TL'lik ödülü de kazandılar.

İkincilik ödülü olan 100 bin TL’yi, Bursa’da Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan Sılanur Aydın ve Amine Çobanbaşı kazandı.

Yarışmanın üçüncüsü ise Sakarya’da Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Rabia Karagüzel ve Zeynep Neva Yılmaz oldu. Aynı zamanda 50 bin TL para ödülünü de kazandılar.

Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 60 bin TL, 40 bin TL, 20 bin TL ödül verildi.

Yarışmanın sonunda, sadece bilgi değil aynı zamanda dostluk da kazandı. Öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaşıtlarıyla tanışarak, gelecekte de sürdürecekleri değerli dostluklar kurdular.

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması: Bir yarışmadan daha fazlası!

Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefleyen yarışma, Eğitimde Bir Adım Ötesi inisiyatifinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliği içerisinde gerçekleşti. Yarışmanın sponsorluğunu Türk Telekom, medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya üstlendi. Sadece bir yarışma olmanın ötesinde, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmeyi ve gençlerimizin geleceğine uzun vadeli katkılar sağlamayı hedefliyor.

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Yarışmacılar; Yunus Emre, Amin Maalouf, Teoman Duralı, Alev Alatlı, Raimondo Luraghi, Ziya Nur Aksun, Paulo Coelho gibi değerli yazarların, ilim adamlarının ve tarihçilerin eserlerini okuyarak finale hazırlandılar. Bu sayede sadece bilgi birikimlerini değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini de geliştirme imkânı buldular.

Hatay’dan Sinop’a, Çanakkale’den Iğdır’a: 81 ilin birincileri İstanbul’da buluştu.

25 bin öğrencinin başvurduğu Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın yarı finali, 24 Mayıs Cumartesi günü NUN Okullarında gerçekleştirildi. 81 ilin birincileri, İstanbul’da bir araya gelerek yarı finalde kıyasıya mücadele ettiler.

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Yarı final etabını başarıyla tamamlayan yarışmacılar, kendileri için özel olarak hazırlanan programa katıldılar.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın, Dr. Berat Albayrak’ın ve Dr. Esra Albayrak’ın ilham verici konuşmalarının yer aldığı programda yarışmacılar, düşünme becerilerini geliştirmeye, eleştirel bakış açısı kazanmaya ve öz güvenlerini artırmaya yönelik atölyelere katıldılar.

Gençlerimiz, ülkemizin ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına vesile olacak!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, NUN Okullarında yaptığı konuşmasında, “Sevgili gençler, gelecekte hangi mesleği seçecek olursanız seçin. Doktor, mühendis, sanatçı, akademisyen, sporcu, zanaatkar, sizin esas göreviniz yaşadığınız zamanı anlamaya ve dönüştürmeye çalışmak olacak. Bu da ancak kendini tanıyan, köklerini bilen, çağının meselelerine kulak kesilen sizler gibi cesur bireylerle olacak. Bugün buraya Hatay'dan, Trabzon'dan, Diyarbakır'dan, Edirne'den, Türkiye'nin seksen bir vilayetinden geldiniz. Sadece bilgi yarıştırmak için burada değilsiniz. Birbirinizi tanımak, birbirinizden öğrenmek, birbirinizi sevmek, memleketinizi sevmek için buradasınız. Bu karşılaşmaların sizde kalıcı izler bırakacağını düşünüyorum, buna inanıyorum. İz bırakan dostluklara dönüşmesini, ileride de aynı ideal için yine bir araya gelmenizi ümit ediyorum.” diyerek yarışmaya katılan gençlere seslendi.