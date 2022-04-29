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Türkiye Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'nca, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde meydana gelen patlamalarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalardan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, ülkede son dönemde yoğunlaşan terör saldırıları kınandı.

29.04.2022 - 00:55 | | İHA
Türkiye Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, iki aracı hedef alan patlamalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'da son dönemde yoğunlaşan bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, faillerinin adalet önünde hesap vermelerini ve benzer eylemlerin tekerrürünün önlenmesi için gereken tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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