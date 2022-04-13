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Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik!

Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği öne sürüldü.

13.04.2022 - 14:11 |
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik!

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.

Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. (NTV)

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