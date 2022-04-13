Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik!
Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği öne sürüldü.
13.04.2022 - 14:11 |
Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor.
Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. (NTV)