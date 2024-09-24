Türk savunma sanayii şirketleri ile Azerbaycan arasında yeni anlaşmalar imzalandı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız koordinasyonunda, Türk savunma sanayii şirketlerimiz ile Azerbaycan devleti arasında savunma sanayii alanında bir dizi önemli anlaşma gerçekleşmiştir. Elektronik harp araçlarının ortak geliştirilmesi, akıllı mühimmat ortak üretimi, simülasyon eğitim teknolojileri, mühimmat üretim hattı, stratejik şebeke haberleşme sistemleri, hava platformları haberleşme modernizasyonu ve daha pek çok önemli projede mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanmıştır. İmzalanan anlaşmaların, her iki ülke için de hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" ifadeleri yer aldı. (DHA)