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Rusya'nÄ±n, Ukrayna'ya saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ukrayna KÄ±zÄ±lhaÃ§'Ä±nÄ±n zor durumda olan siviller adÄ±na istediÄŸi yardÄ±m talebine, TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±ndan cevap geldi. TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay'Ä±, maÄŸdur durumda olan sivillere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere iÃ§inde 210 metrekarelik maksat Ã§adÄ±rÄ±, afet Ã§adÄ±rÄ±, yatak, battaniye, uyku tulumu, acil insani yardÄ±m ve hijyen malzemeleri olan 5 TIR ile mobil ikram aracÄ±nÄ± Ukrayna'ya gÃ¶nderdi. Tuzla TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Ä°stanbul Anadolu BÃ¶lge Afet YÃ¶netim Merkezi'nden tÃ¶renle yola Ã§Ä±kan TIR'larÄ±n Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ukrayna'da olmasÄ± bekleniyor.Â

KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Dr. Kerem KÄ±nÄ±k, "BÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgedeki Ã¼lkelerin, etkilenmiÅŸ Ã¼lkelerin ve Avrupa'daki bu bÃ¶lgeye yardÄ±m edebilecek olan Ã¼lkelerin KÄ±zÄ±lhaÃ§ baÅŸkanlarÄ±yla yarÄ±n acil kodlu bir zirve gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Ukrayna'daki bu Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n geride bÄ±rakacaÄŸÄ± insan Ä±stÄ±rabÄ±nÄ±n Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde dindirilmesi gerekiyor. Bu Ã§erÃ§evede Ukrayna KÄ±zÄ±lhaÃ§ BaÅŸkanÄ±yla yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz toplantÄ±da Ukrayna KÄ±zÄ±lhaÃ§'Ä± bizden Ã§ok acil insani yardÄ±m talebinde bulundu ve sahaya KÄ±zÄ±lay'Ä±n bu konularda uzman ekiplerinin kendi ekiplerine destek vermesini rica etti. Biz de Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde afet birimlerimizden 5 TIR insani yardÄ±m malzemesini yÃ¼klemesini yaptÄ±k. Ã‡atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde Ã§alÄ±ÅŸan, insani yardÄ±m uzmanÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte bir ikram aracÄ±, ve Ã¶ncÃ¼ araÃ§ ve haberleÅŸme aracÄ±yla birlikte 5 TIR'Ä± ÅŸimdi Ukrayna'ya doÄŸru yolcu ediyoruz. Malzeme olarak bizden talep edilen insani yardÄ±m depolarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± ve seyyar bir ÅŸekilde kurulabilmesi iÃ§in hangar tipi bÃ¼yÃ¼k Ã§adÄ±rlarÄ±mÄ±zdan talep etmiÅŸlerdi. 210 metrekarelik hangar tipi dÃ¶rt Ã§adÄ±rÄ±mÄ±z, 105 metrekare hangar tipi Ã¼Ã§ Ã§adÄ±rÄ±mÄ±z, gene onun bir kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan 63 metrekare hangar tipi Ã¼Ã§ Ã§adÄ±rÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶lgeye sevk ediyoruz" dedi.Â

KÄ±nÄ±k "Åžu an 100 binin Ã¼zerinde iÃ§eride evsiz kalmÄ±ÅŸ insan var ama bu sayÄ±nÄ±n 1 milyon ile 5 milyona Ã§Ä±kmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor. Ä°nsanlar bombardÄ±manlar nedeniyle metro istasyonlarÄ±na ve gÃ¼venli sÄ±ÄŸÄ±naklara gitmiÅŸ durumdalar. Bir kÄ±smÄ± bulunduklarÄ± bÃ¶lgenin riskinden dolayÄ± evlerini terk etmiÅŸ durumdalar. 51 bin 500 yÃ¼z hijyen paketini, toplamda yaklaÅŸÄ±k 300 bin insana destek verebilecek bir kapasiteyi bÃ¶lgeye sevk ediyoruz. BÃ¶lgeye Bulgaristan ve Romanya Ã¼zerinden ulaÅŸacaÄŸÄ±z" diye onuÅŸtu. Â