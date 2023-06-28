Türk Kızılay, kurban kesimlerini başlattı

Bayram namazının ardından emanet aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerine Türkiye’deki Et ve Süt Kurumu kombinaları ile yurt dışında 21 ülkede başlayan Kızılay, kurban kesim işlemlerini bayramın 3. gününe kadar sürdürecek. Yurt içindeki kurban paylarının bir bölümünden yıl boyunca ulaştırılmak üzere kavurma konservesi de yapacağını duyuran Kızılay, yurt dışında ise kesimlerin hemen ardından dağıtım yapacağını açıkladı.

KURBANLARIN KESİLDİĞİ BİLGİSİ VEKALET SAHİPLERİNE ANLIK ULAŞTIRILIYOR

Kızılay’ın konuya ilişkin açıklamasında şu bilgilere de yer verildi: “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütülen kampanyayı seçerek kurban ibadetini Kızılay ile yerine getiren vekalet sahiplerine kesim işlemlerinin yapıldığına dair SMS veya mail yoluyla bilgi veriliyor. Kesimlerin ardından eşit olarak hazırlanacak kurban paylarının büyük bölümü, yurt içinde Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen afetzedelere ulaştırılacak. Afetzedelerin yaşadığı konteyner kentlerdeki buzdolaplarının kapasitesi göz önüne alınarak 2’şer kilogramlık şoklanmış paketler oluşturan Kızılay, depremi yaşayan tüm illerde kurban eti dağıtımı yapacak. Kızılay, vekaleten kesilen kurbanların etlerinin bir bölümünü ise her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurma ve kıyma konservesi haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç anında dağıtımını yapacak. Kızılay bu yıl da yurt dışındaki kurban kesim çalışmalarına devam ediyor. Bayramın ilk günüyle birlikte Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Avrupa’ya 21 ülkede Kızılaycılar vekalet sahipleri adına kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.”