Türk İnterpol’ü göz açtırmıyor! Mafya tipi suç örgütü liderleri yurt dışında yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol- Europol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, yurt dışına firar eden suç örgütü liderleri ve suçlulara yönelik başarılı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aralarında dolandırıcılık, tehdit, yağma ve mafya tipi suç örgütlenmesi liderlerlerinin olduğu birçok suçlu kaçtıkları ülkelerde oluşturulan bu özel ekip sayesinde yakalanırken, birçok suçlu da Türkiye’ye iade edildi.

ÖZEL EKİP HER ADIMI TAKİP EDİYOR

Emniyet İnterpol Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, firari şahısların yurt dışındaki hareketlerini izleyerek yerlerini tespit ediyor. Daha sonra ilgili ülkelerin İnterpol birimleriyle yoğun temas ve etkili işbirliğiyle bu suçluların yakalanması sağlanıyor.

Bu şekilde aralarında Thodex kurucu Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 7 suç örgütü firarisinin bulunduğu ülkelerde yakalanarak Türkiye’ye iade süreci başlatıldı. Ayrıca bu yıl içerisinde 84 suçlu yargılanmak üzere Türkiye’ye iade edildi.

7 KİŞİNİN İADESİ BEKLENİYOR

Türk İnterpol’ü tarafından yurtdışında yakalanması sağlanan ve yargılanmak üzere iadesi beklenen suç örgütü liderleri arasında; kripto para uygulaması Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, silahlı saldırı eylemlerinden aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, Göl Çetesi lideri Volkan Reçber, birçok yaralama, tehdit, yağma, işyerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan Binali Camgöz, Şirinler suç örgütünün lideri Meks lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile yağma ve cinayet gibi birçok olayın faili olarak aranan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ile yardımcısı Lider Camgöz bulunuyor.

THODEX KURUCUSUNUN İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

20 Nisan 2021 tarihinde Arnavutluk’a kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan kripto para uygulaması Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk’un Flora şehrinde yakalandı. Türk İnterpol’ü ile Arnavutluk Polis Teşkilatının etkin iş birliğinin ardından yakalanan Faruk Fatih Özer şu anda Arnavutluk’ta tutuklu bulunuyor ve iade süreci devam ediyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İTALYA'DA YAKALANDI

Türk İnterpol’ünün çalışmaları sonucunda Gürcistan İnterpol’ü tarafından yakalanıp ardından Gürcistan’da adli kontrol ile serbest bırakılan Barış Boyun, 3 Ağustos 2022 tarihinde İtalya’nın Rimini şehrinde giriş yaptığı otelde yakalandı. İstanbul’da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Barış Boyun, Gürcistan’da serbest bırakılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kırmızı bülten çıkartılarak, yakalandığı İtalya’da tutuklandı. Barış Boyun’un iade süreci için temaslar sürüyor.

VOLKAN REÇBER KARADAĞ'DA TUTUKLU

İstanbul’da diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmalara giren ve olaylarda kullandıkları taşıtların bulunmaması için göle atması nedeniyle kamuoyunda Göl Çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Volkan Reçber, 30 Temmuz 2022 tarihinde Türk İnterpol’ünün yoğun çalışmaları neticesinde Karadağ Podgoritsa Havalimanı’nda yakalandı. Romanya’da yasadışı silah bulundurma suçu ile ilgili olarak 2021 Ocak ayında yargılandığı davada Volkan Reçber’in adli kontrol kararı ile serbest bırakılması üzerine Türk İnterpol’ü, elde ettiği istihbarat neticesinde Reçber’in Karadağ’da yakalanmasını sağladı. Türkiye’ye iadesi için Karadağ’da tutuklu bulunan Reçber’in iade süreci devam ediyor.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIP YAKALATILMASI SAĞLANDI

İzmir’de birçok yaralama, tehdit, yağma, işyerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan ve “Deniz” ismiyle de bilinen Binali Camgöz, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda Karadağ’da yakalandı. Yasadışı yollarla kaçtığı Gürcistan’da sahte kimlik çıkartan ve bu kimlikle Balkan ülkelerine geçtiği belirlenen Camgöz için Türk İnterpol’ü kırmızı bülten çıkartarak 6 Temmuz 2022 tarihinde yakalanmasını sağladı. Camgöz, Türkiye’ye iadesi tamamlanana kadar Karadağ’da tutuklu bulunuyor.

ŞİRİNLER SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ HOLLANDA'DA TUTUKLATILDI

Silahlı yağma, cinayet, yaralama olaylarına karışan Şirinler suç örgütünün lideri Meks lakaplı Mehmet Sabri Şirin, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında çıkartılan kırmızı bültenin ardından Hollanda’nın Limburg bölgesinde yakalandı. Şu an Hollanda’da da tutuklu bulunan Şirin’in iade süreci devam ediyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İLE YARDIMCISI ARJANTİN'DEN İADE EDİLECEK

İzmir’de birçok silahlı saldırı, mala zarar verme, yağma ve cinayet eylemlerini gerçekleştiren ve suç örgütünün lideri olarak aranan Serkan Kurtuluş, Türk İnterpol’ünün girişimleri neticesinde 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin’de, örgütteki sağ kolu Lider Camgöz ile birlikte sahte kimliklerle yakalandı. Arjantin’de tutuklu bulunan şahısların Türkiye’ye iade süreci devam ediyor.