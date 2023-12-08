Türk Hava Yolları 18 seferini iptal etti

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarınki uçuşlarda bazı sefer iptalleri olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı-varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.