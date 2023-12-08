Türk Hava Yolları 18 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları(THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün ve yarın için planlanan 18 tarifeli seferini iptal edildiğini duyurdu.
08.12.2023 - 18:37 | | Enver ALAS - İSTANBUL(DHA)
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada Gaziantep'te etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarınki uçuşlarda bazı sefer iptalleri olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı-varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.