Türk FSRU'ya ilk yurt dışı görev! Bakan Bayraktar: Esnek ve verimli bir modeli devreye aldık

Bakan Bayraktar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile Ankara’da bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında iki önemli anlaşma imzalandı.

İlk olarak Bakanlar Bayraktar ve Badawi, “Hidrokarbonlar ve Madencilik Alanlarında Mutabakat Zaptı’nı imzaladı. Mutabakat zaptına göre; deniz ve kara sahalarında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde fırsatlar değerlendirilecek. Madencilik sektöründeki yatırımlar karşılıklı olarak teşvik edilecek ve bu alanlarda teknik iş birliği güçlendirilecek.

Ortak Projeler

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, “Petrol, doğal gaz, jeotermal, hidrojen ve kritik mineraller gibi stratejik alanlarda ortak projeler yürütecek, teknik bilgi ve uzmanlık paylaşımını arttıracağız.” dedi.

Yeni Bir Model

Türkiye ile Mısır arasındaki ikinci anlaşma, bakanların himayesinde BOTAŞ ile Mısır’ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalandı. İmza altına alınan “FSRU Zaman Çarteri Sözleşmesi” ile Türkiye’ye ait bir FSRU’nun yurt dışında görev yapacağı yeni bir uluslararası bir iş birliği modeli devreye alınmış oldu.

Haberin Devamı

Arz Güvenliğine Katkı

Bakan Bayraktar, bu modelin Türkiye adına bir ilk olduğunu vurgulayarak “Milli şirketimiz BOTAŞ ile Mısır’ın kamu enerji şirketi EGAS arasında imzalanan sözleşme ile BOTAŞ envanterindeki bir FSRU ilk kez yurt dışında dönemsel görev yapacak. Böylece hem ülkemizin hem de Mısır’ın doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak esnek ve verimli bir kullanım modeli devreye alınmış olacak.” diye konuştu.

Yeni Bir Sayfa

Bu adımların Türkiye-Mısır enerji ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inandığını kaydeden Bayraktar, “Ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” temennisinde bulundu.

Togg ile Ankara Turu

İmza törenin ardından Bakan Bayraktar, Anadolu adındaki kırmızı renkli Togg T10X’in direksiyonuna geçti. Ardından da konuğu Badawi ile birlikte kısa bir Ankara turu attı.