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Türk bayrağı göründü! Kız Kulesi'nin son hali ortaya çıktı

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde 2021 yılından beri restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Devam eden çalışmalarda yapının son durumu havadan görüntülendi. Üst taraftaki iskele söküldü, Türk bayrağının asılı olduğu direk ve âlem ortaya çıktı. Gözler Kız Kulesi'nin "Anıt Eser" olarak açılması beklenen tarihe çevrildi.

24.01.2023 - 15:46 | | İHA
Türk bayrağı göründü! Kız Kulesi'nin son hali ortaya çıktı

Kız Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Türk bayrağı göründü Kız Kulesinin son hali ortaya çıktı

Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi’nin üst tarafında bulunan iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı. Devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.

Türk bayrağı göründü Kız Kulesinin son hali ortaya çıktı

Müze Kart ile ziyaret edilebilecek

Müze Kart’ın da geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi’nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.

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