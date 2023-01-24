Türk bayrağı göründü! Kız Kulesi'nin son hali ortaya çıktı
İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde 2021 yılından beri restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Devam eden çalışmalarda yapının son durumu havadan görüntülendi. Üst taraftaki iskele söküldü, Türk bayrağının asılı olduğu direk ve âlem ortaya çıktı. Gözler Kız Kulesi'nin "Anıt Eser" olarak açılması beklenen tarihe çevrildi.
24.01.2023 - 15:46 | | İHA
Kız Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi’nin üst tarafında bulunan iskelenin sökülmesinin ardından kuleye ait Türk bayrağının asılı olduğu direk ve alem ortaya çıktı. Devam eden çalışmalar dron ile görüntülendi.
Müze Kart ile ziyaret edilebilecek
Müze Kart’ın da geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi’nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.