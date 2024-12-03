Turistik Tuz Ekspresi, özel yolcuları ile Çankırı'ya uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş birliği, Çankırı Valiliği koordinesinde "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor" programı düzenlendi.

Program ile Turistik Tuz Ekspresi Ankara Garından uğurlandı. 3 saatlik yolculuk sonrası Çankırı'ya ulaşacak özel yolcular, otobüs ve rehberler eşliğinde 5 bin yıllık geçmişe sahip “Yer Altı Tuz Şehri” başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret edecek.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAK ETTİĞİ HAYAT STANDARTLARINA SAHİP OLMALARI İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK”

Uğurlama töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, “Dünya Engelliler Günü, bir farkındalık günü olmasının yanı sıra, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için somut adımlar atmamız gerektiğini hatırlatan önemli bir gündür. Her bir engelli vatandaşımız, geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz yol arkadaşlarımızdır. Her biri için attığımız adımlar, ülkemizin istikbali için atılmış kutlu bir adımdır. İşte bu inançla, Türkiye'de son 23 yılda, engelli vatandaşlarımızın hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmalar yürüttük” ifadelerini kullandı.

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Hayata geçirdikleri tüm projeleri ve hizmetleri yeterli görmediklerini söyleyen Göktaş daha fazla proje üreteceklerini belirterek şöyle devam etti:

“Günümüz şartlarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizde yenilikler getiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın tüm sosyal hak ve fırsatlara engelsiz erişimlerini sağlamaya yönelik yeni projeler geliştiriyoruz. Özellikle farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, 2024 yılında Afyonkarahisar ve Antalya'da başlattığımız ve 2025 yılında 16 ilde daha yaygınlaştıracağımız ‘Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' ile otizmli bireylere ve ailelerine birebir destek sunuyoruz. Ayrıca gelişim geriliği riski taşıyanlar ile engelli çocukların kaliteli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimi için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemini hayata geçiriyoruz. Bu sistemin ilk uygulamalarını önümüzdeki günlerde Ankara, Bursa ve Mersin'de başlatıyoruz. Bakım hizmetlerinden istihdama, eğitimden farkındalık çalışmalarına, psiko-sosyal desteklerden sosyal yardıma kadar her konuda hizmetlerimizi sürdüreceğiz.”

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“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN HASSASİYET GÖSTERMELİYİZ”

Engelli bireylerin, toplumumun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Dünya Engeliler Günü, toplum olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorluklara karşı daha duyarlı olmamızı sağlayacak bir fırsat olarak görülmelidir. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak adına hepimiz hassasiyet göstermeliyiz. 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan hükümetlerimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret etmiştir” ifadelerini kullandı.

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