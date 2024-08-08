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Turgut Doman kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman’ın biyografisi

Süper Lig'de yarın başlayacak olan yeni sezonun ilk maçında düdük çalacak hakemler belli oldu. Peki, Turgut Doman kimdir, nereli, kaç yaşında?

08.08.2024 - 12:07 |
Turgut Doman kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman’ın biyografisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman oldu.

Turgut Doman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Turgut Doman, 7 Ağustos 1985 doğumlu ve Eskişehir kökenli bir hakem. Eskişehir bölgesi hakemlerinden Turgut Doman, kariyeri boyunca Galatasaray’ın yalnızca 2020-2021 sezonunda oynadığı Kayserispor maçını yönetti. 1-1 berabere biten bu karşılaşmada Galatasaray, 1 sarı kart gördü ve bir penaltı kullandı. Kayserispor ise 3 sarı kart ve 1 kırmızı kartla sahadan ayrıldı.

2023-2024 sezonunda deneyimli hakem Turgut Doman, toplam 18 maçı yönetti. Bu maçlarda 62 sarı kart gösterirken, 7 kez penaltı noktasını işaret etti.

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