Tunceli'yi mesken tutan iki leylek 6 yıldan beri göç etmiyor

Tarihi Pertek Kalesi, Sağman Külliyesi, Tozkoparan Höyüğü, Dereli Köprüsü ve Çelebi Ağa Camisi'nin bulunduğu ilçe, yaban hayatı varlığıyla da dikkati çekiyor.

Keban Baraj Gölü'nün kıyısında kurulu ilçe, her yıl yaz döneminde angut, karabatak, balıkçıl, sakarmeke ve leylek gibi kuşları misafir ediyor.

İlçeye yıllar önce gelen iki leylek de Kaledibi Mahallesi'ndeki elektrik direğine ağaç dallarından yuva kurup yaşamını sürdürmeye başladı.

Sevimli halleriyle mahallenin maskotu olan leylekler, son 6 yıldır da sonbaharda sıcak bölgelere göç etmeyip kış aylarını ilçede geçiriyor.

Gündüzleri sulak alanlarda yiyecek arayan leylekler, gün batımında yuvalarına dönerek yırtıcı hayvanların saldırısından korunmaya çalışıyor.

Mahalle sakinleri tarafından korunan leylekler, şu sıralar çevreden taşıdıkları malzemelerle yuvalarını onarıp kuluçkaya yatmaya hazırlanıyor.

"LEYLEKLER ARTIK PERTEK'İN MÜDAVİMİ OLDU"

Pertek'te yaşayan Murat Onay, AA muhabirine, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle dört mevsim turist ağırladığını söyledi.

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Bölgede ılıman iklim koşullarının etkili olduğunu belirten Onay, ilçeye gelen leyleklerden ikisinin 6 yıldır göç etmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Leylekler her sonbahar döneminde göç ediyordu fakat son 6 yıldır göçe gitmemeye başladı. Nedeni de göç zamanı leyleklerden biri yaralı olduğu için kervana katılamadı, yuvasında kaldı. Diğer leylek de göçe gidip 3 gün sonra eşini yalnız bırakmamak için geri döndü. Bunlar her sene yavrularını yumurtadan çıkarıp büyütüyorlar ama kendileri burada kalıyor. Leylekler artık Pertek'in müdavimi oldu."

Onay, leyleklerin günün belirli saatlerinde Keban Baraj Gölü'nün kıyılarına gidip beslendiğini anlattı.

"YUVALARINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI ALTINDA BEKLİYORLAR"

İlçenin kuzeyindeki Singeç suyunun da leyleklere yaşam alanı olduğunu dile getiren Onay, "Kışları kar yağarken bazen Kaledibi Mahallesi'nden geçip leyleklere bakıyorum. Yuvalarında yoğun kar yağışı altında bekliyorlar ve bu duruma şaşırıyorum. O an acaba barınma ya da beslenme ihtiyaçları olabilir mi diye düşünüyorum ama hiç öyle bir sorunları yokmuş gibi görünüyor. Mevsimin tüm zorluklarına göğüs gerip kendilerini idare ediyorlar." dedi.

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Leyleklerin mahallede güvenle yaşadığını anlatan Onay, "Leyleklerimiz tam mahallenin ortasında, çok sayıda insanın ikamet ettiği bir yerde yaşıyor. Kimse karışmıyor tam aksine herkes onları koruyor. Ben de leyleklerin burada olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Bir de diğer canlıların ve doğal hayatın korunması bizim için çok önemli. Lütfen bu konuya herkes duyarlı olsun." ifadelerini kullandı.

"SABAH UYANIP LEYLEKLERİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN MUTLU OLUYORUM"

Ali Rıza Okutucu da iki leyleğin geçmişte göç ettiğini ancak bir süre sonra ilçeye yerleştiklerini söyledi.

Kar ve yağmura rağmen leyleklerin yuvalarından ayrılmadığını ifade eden Okutucu, "Gündüz gidip avlanıyorlar, gece de gelip yuvalarında bekliyorlar, bir yerlere gittikleri yok. Leylekler bizim, bu mahallenin güzelliğidir. Sabah uyanıp leylekleri gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Onlarla yaşayıp onlarla yatıp kalkıyoruz." diye konuştu.