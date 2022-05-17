Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 2 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi

Tunceli'de, 28 Nisan 2022'de baÅŸlatÄ±lan Eren Abluka-7 Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Burak Tortumlu Operasyonu 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Hozat ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 2 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi. SÄ±ÄŸÄ±naklar, iÃ§erisindeki mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemeleriyle imha edildi.