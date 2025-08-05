Tunceli'de yıldırım faciasında sürüleri telef olmuştu: Valilik harekete geçti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 216 büyükbaş ve küçükbaş hayvanını kaybeden üreticiler Mürsel Bulut ve Mehmet Bulut, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük ile birlikte Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) poliçesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 2 milyon 601 bin TL tutarında zarar tespiti yapılırken, tazminat tutarının en kısa sürede hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ziyarette afetten etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla gerekli tüm adımların atıldığı vurgulandı. Vali Şefik Aygöl, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Çiftçilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Yetkililer, üreticilere tarımsal faaliyetlerini güvence altına almaları için TARSİM sigortasının önemini hatırlatarak, her türlü doğal afete karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.