Tunceli’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Tunceli’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
01.01.2026 - 19:14Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tunceli’de kar yağışı etkili oluyor. Tunceli’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Tunceli’de de okullar tatil edildi. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 02 Ocak 2026 Cuma günü Tunceli genelinde eğitime (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden personel idari izinli sayılacaktır. Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.”