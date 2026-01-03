Tunceli'de karla kaplı yollarda zamana karşı yarış kameraya yansıdı

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Söğütlütepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta ihbarı üzerine köye gitmekte olan 112 Acil Sağlık ekipleri karla kaplı yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine olay yerine gelen İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu yolu kullanıma açtı. Sağlık ekipleri kısa sürede hastaya ulaştı. Zamana karşı yarışılan anlar kameraya yansıdı.