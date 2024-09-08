Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit düştü

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre içinde 5 askeri personelin bulunduğu zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

3 askerin şehit olduğu kazada yaralanan 2 asker, olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ'a kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit oldu. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷



Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş… pic.twitter.com/5FcZHDAHAh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024

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TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Meydana gelen kazada araçta bulunan Tokat doğumlu Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş (27) şehit oldu. Şehit Kızılateş'in Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi askeri yetkililer verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken sağlık ekipleri mahallede hazır bekletildi. Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Baba Tacettin ve anne Gülten Kızılateş'in 1 erkek, 3 kız çocuğu olduğu, ayrıca şehit Doğan Kızılateş'in de bekar olduğu öğrenildi.