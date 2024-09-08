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Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit düştü

Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

08.09.2024 - 21:07 |
Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit düştü

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre içinde 5 askeri personelin bulunduğu zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı.

Tuncelide askeri araç devrildi 4 asker şehit düştü

Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Tuncelide askeri araç devrildi 4 asker şehit düştü

3 askerin şehit olduğu kazada yaralanan 2 asker, olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ'a kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuncelide askeri araç devrildi 4 asker şehit düştü

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit oldu. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

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TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Meydana gelen kazada araçta bulunan Tokat doğumlu Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş (27) şehit oldu. Şehit Kızılateş'in Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi askeri yetkililer verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken sağlık ekipleri mahallede hazır bekletildi. Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Tuncelide askeri araç devrildi 4 asker şehit düştü

Baba Tacettin ve anne Gülten Kızılateş'in 1 erkek, 3 kız çocuğu olduğu, ayrıca şehit Doğan Kızılateş'in de bekar olduğu öğrenildi.

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Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit düştü

Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit düştü