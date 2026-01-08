Tunceli Valiliği açıkladı; eğitime 1 gün ara verildi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.01.2026 - 19:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

Tunceli’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

