Tüm Türkiye kara teslim olacak! Uzmanlar uyardı: Kış 15 derecelik düşüşle geliyor

Uzmanlar, sıcaklıkların ilk etapta 24 Kasım Pazartesi günü bazı bölgelerde 15 derece birden düşmesini bekliyor. Soğuk havanın asıl girişi ise 5-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu tarihlerde önce yağmur, ardından iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlayacağı tahmin ediliyor. Sosyal medya tahminleri yapan kaynaklar, Aralık ayının ikinci yarısında kıyı kesimlere bile kar getirebilecek daha güçlü sistemlerin yolda olduğu uyarısını yaptı. Erken başlayan kuraklık tartışmaları, gelecek yağışlarla birlikte su kaynakları riskinin azalmasını umuyor.

SICAKLIKLAR NEDEN BU KADAR YÜKSEK SEYRETTİ?

Kasım ayında sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde seyretmesinin arkasındaki nedenler uzmanlarca şöyle açıklandı:

Yüksek Basınç Alanı: Avrupa'nın kuzeyindeki yüksek basınç alanı, soğuk havanın Türkiye'ye inmesini engelledi.

Sıcak Akımlar: Akdeniz üzerinde oluşan sıcak hava akımları Türkiye üzerinde etkili oldu.

Bu durum, baraj doluluk oranlarında düşüşe ve kuraklık tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu.

KIŞIN GELİŞ TARİHLERİ VE KAR TAHMİNİ

Meteoroloji modelleri ve hava tahmin verilerine göre Türkiye'ye soğuk hava ve karın giriş tarihleri şöyle: