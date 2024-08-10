TUA ve GUHEM birlikte yapacak! 'Uzay Kaşifleri Akademisi' 21- 25 Ağustos'ta

Türk dünyası ülkelerinde genç nesiller arasında uygulamalı eğitimlerle uzay alanına olan ilgi ve uzay farkındalığının artırılması amacıyla 21- 25 Ağustos tarihleri arasında bu yıl ikinci 'Uzay Kaşifleri Akademisi' Bursa'da bulunan GUHEM'de düzenlenecek. 96 öğrenci ve 12 öğretmenin katılım sağlayacağı akademide ücretsiz eğitimler verilecek. Akademiye, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem bölgesinden seçilen özel yetenekli öğrenciler, Azerbaycan Karabağ'da şehit olanların çocukları ve Özbekistan'dan öğrenciler katılım sağlayacak.

İlk Uzay Kaşifleri Akademisi, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan ve Özbekistan'dan gelen toplamda 65 öğrenci ve 12 rehber öğretmen katılımıyla yine Bursa'da bulunan GUHEM'de gerçekleştirilmişti. (DHA)