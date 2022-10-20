TTB Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlattı.
20.10.2022 - 16:47 |
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlattı.