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TTB Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlattı.

20.10.2022 - 16:47 |
TTB Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlattı.

 

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