TSK'nın Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi 1 yıl uzatıldı

Meclis Bakan Vekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, TSK'nın, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, görüşüldü. Yapılan oylama sonucu tezkere kabul edildi. Bu kapsamda, TSK'nın Birlemiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanı'na verilen yetki, 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1 yıl uzatıldı.