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TSK'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilecek

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında 6 ay süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

08.10.2022 - 07:52 |
TSK'nın Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilecek

Katar'ın, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna müttefik ülkelerden talep ettiği askeri destek kapsamında TSK'nın 6 ay süreyle Katar'da görevlendirilmesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de, Bu organizasyona dünya sathından 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilirken, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği bildirildi.

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