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TSK'da bir ilk! Kadın amiral Kurmay Albay Gökçen Fırat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

03.08.2023 - 17:14 |
TSK'da bir ilk! Kadın amiral Kurmay Albay Gökçen Fırat

TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Terfi ve atamalarla 266 olan general ve amiral sayısı 286'ya yükseldi.

TSK'DA BİR İLK

Milliyet'in haberine göre; yeni komuta kademenin belli olmasıyla birlikte TSK'da bir ilk de yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Böylece Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.

Gökçen Fırat kimdir? YAŞ kararı ile terfi eden ilk kadın amiral Kurmay Albay Gökçen Fırat kaç yaşında, aslen nereli, hangi görevlerde yer aldı?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRGökçen Fırat kimdir? YAŞ kararı ile terfi eden ilk kadın amiral Kurmay Albay Gökçen Fırat kaç yaşında, aslen nereli, hangi görevlerde yer aldı?Haberin Tüm Görselleri

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