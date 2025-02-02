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GündemTSK: Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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TSK: Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

02.02.2025 - 11:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

TSK: Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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