TSK: Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.