TRT 1 şifresiz nasıl izlenir 2024, TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? 2 Temmuz Türkiye Avusturya maçı TRT 1 şifreli mi?

A Milli Futbol Takımı bugün (2 Temmuz 2024) saat 22.00’da Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Avusturya maçını uydu üzerinden TRT 1’de izlemek isteyenler, frekans ayarlarına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı.

TRT 1 NEDEN ŞİFRELİ?

TRT frekansı ülke sınırlarını aştığı için UEFA kuralları gereği maçlarda şifre uygulamasına gidiyor.

TRT izleyicilerden aldığı şikâye üzerine kurumsal hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

"UEFA, lisans verdiği tüm yayıncılardan 'Uluslararası Yayın Hakları Sınırlılık' kuralına uyulmasını kesinlik şartıyla talep etmektedir" ifadesinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

* Bu çerçevede UEFA, EURO 2024 yayınlarına Türkiye dışından erişilebildiği yönündeki şikâyetleri Kurumumuza 'Yaptırım' uyarısıyla iletmektedir.

* Belirtmek isteriz ki UEFA tarafından belirlenen sinyal seviyeleri ve uygulanması zorunlu şifreleme politikaları nedeniyle uydu sinyal gücümüzü belirli seviyenin üstüne çıkaramamaktayız.

* EURO 2024 karşılaşmalarının yer aldığı TRT 1 kanalımızın canlı yayınları, Türksat 4A uydusu üzerinden ve sadece Türkiye’yi kapsayan mevcut frekans üzerinden UEFA’nın belirlediği uydu güç seviyeleri ve şifreleme politikaları çerçevesinde izlenebilmektedir.

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* Aynı zamanda, TRT’nin dijital platformu tabii ile Türkiye’deki izleyicilerimiz tüm cihazlardan ve akıllı TV’lerden yayınlarımızı ve EURO 2024 karşılaşmalarını izleyebilirler.

TRT 1 ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

* Ayarlar ya da Kurulum menüsüne girin.

* Tek kanal arama menüsüne girin.

* Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.

* Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.

TRT 1 frekans güncellemesini manuel olarak

Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın. Menüden ‘TP Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır. ‘TP Ekle’ seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.

EURO 2024 maçları için TRT 1 uydu frekans:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

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