Tren seferleri ne zaman başlayacak? Adana-Mersin hattında son durum ne?

Haberin Devamı

TCDD, Yenice-Toprakkale demiryolu hattında kapsamlı modernizasyon ve altyapı iyileştirme çalışmaları başlatıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, çalışmaların 19 Ekim 2025 tarihinden itibaren başlamasıyla birlikte bazı tren seferleri geçici olarak durdurulacak.

İKİ YIL BOYUNCA HİZMET DIŞI

Modernizasyon çalışmaları kapsamında Kayseri-Adana-Kayseri arasında karşılıklı sefer yapan Erciyes Ekspresi ile Adana-İskenderun-Adana hattında günde karşılıklı 4 sefer düzenleyen bölgesel trenler, iki yıl süreyle hizmet dışı kalacak.

TCDD yetkilileri, projeyle birlikte hattın hem güvenlik seviyesinin artırılacağını hem de yüksek standartlı tren seferlerine uygun hale getirileceğini belirtti.

KAPSAMLI ALTYAPI İYİLEŞTİRMELERİ YAPILACAK

Proje çerçevesinde; sinyalizasyon sistemleri, hat bakımı, köprü ve tünel iyileştirmeleri, ayrıca yol yapısına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu kapsamlı modernizasyonun tamamlanmasının ardından hattın, daha hızlı, konforlu ve güvenli tren seferlerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

ALTERNATİF ULAŞIM SEÇENEKLERİ SUNULACAK

Sefer iptallerinden etkilenebilecek yolcular için TCDD, alternatif ulaşım çözümleri sunmaya hazırlanıyor. Özellikle uzun mesafe seyahat edecek yolcular için otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının devreye alınması planlanıyor. Ayrıca, bu süreçte alınmış biletlerin iade ve değişim haklarının güvence altında olduğu da açıklandı.

Haberin Devamı

YOLCULARA UYARI: PLANLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Yetkililer, trenle seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, sefer iptallerini dikkate alarak planlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı. Çalışmalar süresince bölge genelinde güvenlik önlemleri artırılacak, ayrıca tren hatlarının çevresinde geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak.

TCDD, projenin tamamlanmasının ardından hem bölge halkına hem de lojistik sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirtti.