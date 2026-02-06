Trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırmıştı! O maganda kıskıvrak yakaladı

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen olayda hafif ticari aracın sürücüsü tartıştığı minibüs şoförünün aracının camını yumrukladı.

Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda olayda yer alan aracın plaka bilgileri tespit edildi. Plakadan kimlik bilgilerine ulaşılan sürücünün Ö.K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanırken 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.