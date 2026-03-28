Trafikte çok yapılan hataya büyük ceza! Ehliyete el konulacak

Trafikte can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla yapılan yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Özellikle sürüş sırasında cep telefonu kullanımı gibi yaygın ihlallere karşı getirilen sert yaptırımlar, sürücüler için ciddi sonuçlar doğuracak. 25 Mart 2026 itibarıyla uygulamaya alınan düzenleme ile birlikte, artık sadece para cezası değil, tekrar eden ihlallerde ehliyete el koyma da söz konusu olacak.

EN YAYGIN HATA ARTIK EN AĞIR CEZALARDAN BİRİ

Uzmanlara göre trafikte en sık yapılan hataların başında direksiyon başında cep telefonu kullanımı geliyor. Dikkat dağınıklığına yol açan bu davranış, kazaların önemli bir kısmının temel nedeni olarak gösteriliyor. Yeni düzenleme ile birlikte bu ihlale karşı caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

İLK İHLALDE YÜKSEK PARA CEZASI

Yeni kurallar kapsamında, araç kullanırken cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücülere ilk seferde 5 bin TL para cezası uygulanacak. Bu ceza, önceki uygulamalara göre oldukça yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.

TEKRAR EDEN İHLALLERDE CEZA KATLANIYOR

Yetkililer, özellikle aynı hatayı tekrar eden sürücülere karşı daha sert yaptırımlar uygulanacağını belirtiyor.

Buna göre:

İkinci ihlalde: 10 bin TL para cezası

Üçüncü ihlalde: 20 bin TL para cezası

Bu kademeli artışla birlikte sürücülerin kurallara uyma oranının yükseltilmesi amaçlanıyor.

ÜÇÜNCÜ İHLALDE EHLİYETE EL KONULACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken kısmı ise ehliyet yaptırımı oldu. Bir yıl içinde üç kez cep telefonu kullanırken yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Bu uygulama, özellikle alışkanlık haline gelen ihlallerin önüne geçmeyi hedefliyor.

DENETİMLER ARTIK DAHA SIKI VE TEKNOLOJİK

Yeni dönemde trafik denetimleri de önemli ölçüde artırıldı. Kontroller sadece yol kenarlarında değil, aynı zamanda drone ve kamera sistemleri ile havadan da gerçekleştiriliyor. Bu sayede sürücülerin anlık ihlalleri bile kolaylıkla tespit edilebiliyor. Yetkililer, bu yöntemlerin özellikle büyük şehirlerde yoğun şekilde kullanılacağını ifade ediyor.

kaynak:merhabhaber