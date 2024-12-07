Trafik ve şehir magandalarına tutuklama yolu açılıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, “Son dönemde yaşanan kimi cinayetler ve müessif hadiseler üzülerek görüyoruz ki milletimizin kendisini güvende hissetme ve adaletin tecellisi konusunda tereddüde düşmesine sebebiyet vermiştir. Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız” demişti. Erdoğan’ın 2024-2028 yıllarını kapsayacak Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda yeni belgeyle eş zamanlı olarak hükümet ve AK Parti’nin birlikte yürüttüğü, tutuklama tedbirine “kamu düzeni” ayarı getirecek 10. Yargı Paketi’nin yeni yılın ilk yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Edinilen bilgiye göre yeni paketteki düzenlemeler şöyle:

SUÇ İŞLEME EĞİLİMİ

* Birden çok suç kaydı bulunan failin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak yeni birimle, bir faille ilgili farklı mahkemelerde görülen davalar, düzenlenen iddianameler ve emniyet kayıtları takip edilecek; toplanan veriler, failin yeni dosyasının savcı ve hakimine sunulacak.

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* Belli suçlarda hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için oransal olarak asgari bir süre cezaevinde kalma zorunluluğu getirilecek.

CEZALAR ARTACAK

* Trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde makas atan, drift yapan, yol kesen; alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan, kuru sıkı tabancayla havaya ateş açarak kutlama yapanlara verilen cezalar artırılacak. Yetkililer, “Hakim, cezası iki yılın altında olduğu için bunları tutuklayamıyor. Çünkü cezanın 1/2’si infaza; kalan 1 yılı da denetimli serbestliğe gidiyor. Bunlara verilen ceza artırılacak; suçun karşılığı ceza verilmiş olacak. En azından tutuklama süresine mahsup edilebilecek bir ayarlama yapılacak” değerlendirmesini yapıyor.

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* Tehdit, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve taksirle yaralama suçlarının da cezaları artırılacak.

* Yargılama usulü ve iyi hâl indirimi koşullarının yeniden düzenlenmesi üzerinde de çalışılıyor. Düzenleme ile kadına ve çocuğa yönelik şiddetten yargılananların ilk duruşmada şartlı tahliye edilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

ÖLÜMLÜ KAZALAR

* Ölümlü trafik kazalarında ceza alt sınırının dört yıla; üst sınırının ise 12 yıla çıkarılması; bilişim yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık suçunun dört ila 10 yıl olan hapis cezasının artırılması öngörülüyor.

KÜLLİYE’DE ‘AYM’ EKİBİ

Edinilen bilgiye göre Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı verdiği yasa hükümlerinin yeniden yazılması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir ekip oluşturuldu. Ekip, AYM kararları doğrultusunda ilgili yasalarda yapılacak değişiklikleri çalışmaya başladı. “Kadının soyadı” ve kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak bilinen yeni tip casusluk düzenlemesi de çalışma başlıkları arasında yer alıyor.

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