Trabzon’un vizyon projesi için start verildi! Kentin çekim merkezi olacak, tarih belli oldu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin önemli vizyon projelerinden biri olan Uzunkum Yaşam Alanı'nın 1. Etap ihalesinin 10 Şubat 2026’da yapılacağını duyurdu. İlk etap, 250 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilecek ve çalışmaların 461 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Genç, Ankara’da bakanlar ve üst düzey bürokratlarla gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile yapılan görüşmenin verimli geçtiğini belirtti. Projenin; rekreasyon alanları, sosyal donatılar, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları ve geniş yeşil koridorlarıyla Trabzon’un sahil hattına yeni bir kimlik kazandıracağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülecek Uzunkum Yaşam Alanı Projesi'nde ihale sürecinin ardından hızlı bir şekilde yapım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Başkan Genç, projeye verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ilgili bakanlara, milletvekillerine ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Trabzon’un yarınları için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TRABZON’UN VİZYON PROJESİ İÇİN START VERİLDİ!