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Trabzon’da uçuşlara 'sis' engeli

Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Trabzon Havalimanı'nda iniş ve kalkış yapılamıyor.

07.04.2022 - 10:59 | | Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)
Trabzon’da uçuşlara 'sis' engeli

Trabzon'da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını etkiledi. Sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı düştü. Özellikle kentin sahil kesiminde yoğunlaşan sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan Ankara ve İstanbul’dan uçak seferleri, karşılıklı iptal edildi. Trabzon’dan İstanbul’a saat 10.05 uçuşu gerçekleştirilemezken, 11.45 ile 16.15 uçuşları da iptal edildi. Trabzon Havalimanı'ndan Ankara’ya saat 09.50’de planlanan uçuş da yapılamadı. Ankara’dan saat 09.00’da Trabzon Havalimanı'na inişi beklenen uçuş gerçekleştirilemezken, İstanbul’dan Trabzon’a 09.35, 10.55 ile 15.30 uçuşları da iptal edildi.

Kentte sis devam ederken, hava şartlarının normale dönmesiyle uçak seferlerinin yeniden yapılması planlanıyor. 

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